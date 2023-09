Exclusivo | Conocimos y jugamos SpiderMan 2 para PS5: Y es más que el sorprendente vecino arácnido

En exclusiva, como equipo FayerWayer, conocimos el nuevo SpiderMan 2 de Playstation. Un juego muy esperado para los amantes de la franquicia, pero también para cualquier videojugador: porque es una joya.

Te contaremos nuestras primeras impresiones y por qué estamos seguros de que esta nueva aventura de nuestro compañero arácnido, que conocimos en esta oportunidad en Los Ángeles, es sin duda un increíble heredero para el legado de SpiderMan en las consolas de nueva generación.

Playstation

SpiderMan 2: el heredero de un legado

El año 2018 SpiderMan para PS4, con su casa estudio (Insomniac Games) nos narró una historia completamente fresca, innovadora y sobre todo contundente en villanos y madurez de Peter Parker.

Nuestro Peter, como siempre: el amigable vecino de New York. Para entonces, muchos consideramos que ese titulo marcó un precedente en los videojuegos de superhéroes. Las razones eran varias: su mundo abierto, animación, jugabilidad (los desplazamientos y formas de combate), gráficos y banda sonora.

Esta suma de características elevaron la calidad del género, sustentaron la continuación de la franquicia, consagraron aún más a Insomniac, pero lo más importante: se auto impuso un mayor desafío. Superar las mismas cualidades que lo alzaron como lo mejor de ese año (recordemos que compartió en el 2018 estreno con God of War y Red Dead Redeption, y aún así fue éxito de ventas y críticas), no sería fácil.

Playstation

Spider-Man Miles Morales (2020), siguió ese camino, aprovechando una incipiente PS5 para sacar partido de los avances posibles, siguió sorprendiendo y marcando un paso adelante en el desarrollo. Pero, había más, se promete en ese entonces un SpiderMan 2.

Conociendo de primera fuente esta joya de videojuego

Se veía lejana su llegada, pero el tiempo avanzó y hoy podemos contar con avances, gameplays y más. Para nosotros en FayerWayer, haber tenido la maravillosa posibilidad de jugarlo un buen rato, entrevistar a James Hamm, Director Asociado de Animación y a Bobbie Coddington, Director Senior de Animación, es una suma perfecta para darles a conocer este videojuego de una manera increíble.

Te contaremos nuestras primeras impresiones y análisis, de este gran título que el 20 de octubre de 2023 llegará a PlayStation 5.

PlayStation

Primer encuentro con el videojuego

Cuando PlayStation nos invitó al evento teníamos más certezas que dudas, porque sabíamos por sneak peaks, trailers y gameplays, anteriormente anunciados, que tendría características mucho más atractivas visualmente.

La tecnología y avances en 5 años significan un gran paso para crear mejoras: con esto se iba a aprovechar al máximo la capacidad de la consola PS5. El desafío era cómo hacer algo magnífico y que supere el éxito de críticas y ventas que dejó la primera entrega: creemos que lo lograron.

En el evento pudimos ver anticipadamente el avance que se presentó en “State of Play” (del jueves 14 de septiembre 2023, el evento fue el miércoles).

Y no sólo eso: pudimos entrar a una Demo bastante extensa del videojuego donde conocimos mecánicas, cinemáticas, banda sonora, jugabilidad y características increíbles de una etapa algo avanzada del juego (sin caer en spoilers de la historia).

SpiderMan 2, no sólo es la continuación de las dos entregas anteriores: es la unión como equipo de Peter Parker y Miles Morales defendiendo la ciudad. Se sitúa 8 meses posterior a los sucesos del juego de Miles, y toma la historia con ambos arácnidos como protagonistas. Recorriendo no sólo New York, sino que une en un gran mapa de mundo abierto dos ciudades importantísimas en el universo arácnido: Brooklyn y Queens.

Durante la demo conocimos cómo el traje simbionte tiene efectos en la personalidad de Peter mientras realizamos misiones para apoyar a su amigo Harry Osborn. Probamos sus destrezas y las mejoradas escenas de peleas. Enfrentarnos a villanos de la banda de Kraven, al Doctor Connors como Lizard o El Lagarto fue una experiencia increíble.

PlayStation

También pudimos jugar con Miles Morales, realizando actividades y misiones que nos permitieron conocer las diferencias entre ambos y cómo podría develarse la gran historia de este titulo: podremos intercambiar ambos personajes en el juego.

La jugabilidad

Es imposible no hacer referencia al cine y arte con todo lo que vivimos al jugar el videojuego: admiramos su animación, mecánica, coreografías de pelea, referencias a viñetas de cómics y banda sonora. Estamos seguros que todo esto es resultado de la tecnología del juego y al uso correcto de las herramientas que poseían para el desarrollo.

PlayStation

Tal como conversamos con James y Bobbie del equipo de Dirección de Animación. Según ellos, y nosotros también, la cinemática y jugabilidad en esta entrega es superior gracias al gran aprovechamiento gráfico de la consola PS5.

Según lo que los especialistas nos comentaron en entrevista, para el desarrollo de este videojuego “fueron capaces de capitalizar la capacidad de la PS5 para mejorar la velocidad en que el personaje se mueve y balancea en la pantalla, haciéndolo más rápido y que llegue más lejos”. Sus superpoderes, ahora a un nuevo nivel.

Cuando le afirmamos a ellos que fuimos capaces de ver una diferencia al jugar con Peter y Miles; James enfatizó lo siguiente: “Verás la diferencia entre ambos. Peter se sentirá más experimentado y Miles aún aprendiendo (...) Y ya sea que estén en medio de un combate o balanceándose en la ciudad serás capaz de ver y sentir la diferencia entre Peter y Miles”.

Una opinión sincera: nuestra primera evaluación

Como jugadora, no soy avezada, pero probé diferentes niveles de dificultad y si bien en los niveles superiores se siente el desafío; en los inferiores no se pierde la esencia del juego. Se disfruta bastante, sin perder la espectacularidad del mismo.

Muchas veces en otros videojuegos, al disminuir la dificultad, la experiencia se hace simple y se pierde ese efecto tan especial que engancha a la historia: tener un nivel de desafío suficiente que te mantenga atado al control. Acá sin duda se logra, en todos sus niveles de dificultad.

Playstation

Pude disfrutar el juego y avanzar orgánicamente, sin perder la oportunidad de disfrutar detalles tan increíbles como sentir el gran efecto y poder de los gatillos del Dual Sense. Generaban una resistencia y una interacción realmente inmersiva, que te hacía sentir que eras parte del juego.

Siendo bien sincera, y pese a que la tecnología del control lleva sus años, la mayoría de los títulos no han sabido ocuparlos bien: SpiderMan 2 sin duda les saca provecho. Tal vez sea un detalle muy pequeño, pero para mí, mejoró la experiencia.

¿A qué estar atentos?

No te haremos spoiler, pero si quiero hacer un llamado simple: las cosas a las que debes estar atento a la hora de jugar. Aquí verás muchos detalles, y el arte del juego enamora. Ver cómo la cinemática y mecánica se unen para dar una experiencia exquisita, fue sinceramente: entrar de lleno al universo Spidey.

Fue una invitación a tomar la máscara de SpiderMan y sentirse en el rol del superhéroe junto con ellos. Recorrer la ciudad, sentir los cambios y disfrutar la fluidez y rapidez con que puedes cambiar de Miles a Peter y viceversa, mejoró la experiencia.

Conocimos Queens y Brooklyn como nunca antes, algo que destacaron los creadores del videojuego. Un tip: Aprovecha las misiones para activar habilidades, gadgets y skins para Spidey (hay 65 hasta ahora confirmadas).

Pero por sobre todo, te invitamos a disfrutar del balanceo con la telaraña, el volar o flotar con las ala arañas y más. Espera con paciencia a los villanos: Kraven, Lizard y Venom. De seguro tendrán historias bastante interesantes, que te harán amar aún más a este hit del 2023.