Botón para finalizar llamadas en el iPhone podría no moverse mucho después de todo

Casi una semana después de que los fanáticos de Apple se quedaron boquiabiertos ante la primera evidencia de que el botón rojo para “finalizar llamada” del iPhone podría abandonar pronto su posición en el centro de la pantalla para mudarse una columna a la derecha, parece que tratarse de una falsa alarma... en su mayor parte.

El impacto inicial se produjo luego de que la semana pasada se diera el lanzamiento de la versión de prueba, o la versión beta, del iOS 17, la próxima gran actualización del software del iPhone. Fue entonces cuando los usuarios se dieron cuenta por primera vez que el botón rojo para finalizar llamadas —que tradicionalmente se ha ubicado en un espléndido aislamiento, al centro y por debajo de otros botones de función como “silencio”, “teclado” y “altavoz”— se había unido a sus compañeros y ocupaba una posición más asimilada en la esquina inferior derecha de un bloque de seis botones.

Ahora, sin embargo, muchos sitios web han compartido las más recientes imágenes de la versión beta del iOS 17 que muestran que el botón rojo está de regreso en el centro de la pantalla del teléfono, muy cerca de su territorio habitual.

Pero ya no está aislado. Ahora se encuentra en la segunda fila, en el centro de ese bloque de seis botones, donde parece desafiar al usuario a que intente colgar sin abrir también el teclado o añadir accidentalmente a otro participante a la llamada.

Para ser justos, siempre es difícil sacar conclusiones de lanzamientos de versiones beta, que tienen el objetivo de ayudar a que los ingenieros identifiquen fallas y para medir la reacción de los usuarios a los cambios grandes y pequeños. Es por eso que su naturaleza es un tanto experimental, y algunos experimentos salen mejor que otros.

Pero no queda más remedio que especular si la soledad del botón rojo ha llegado a su fin. Por lo general Apple no comenta sobre su proceso de diseño -ni sobre casi nada- y no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press.