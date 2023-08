Estos son los cinco errores más comunes que afectan la seguridad de tu red Wi-Fi

Indiscutiblemente, la conexión inalámbrica, mejor conocida como Wi-Fi, ha facilitado la navegación de millones de personas a nivel mundial. Cada vez más, son los usuarios de esta tecnología, pero lo que muchos no saben es cómo proteger esta red de los piratas cibernéticos, que quieren robar su señal.

En este espacio, damos a conocer los consejos de especialistas en Wi-Fi para mantener la seguridad de su red y evitar que mientras usted pague su señal de Internet, otros se la roben, pegándose al servicio sin su consentimiento.

Basándose en la explicación de un experto, el portal The Sun publicó los cinco “grandes errores” que cometen las personas al momento de conectar este servicio inalámbrico.

Vea a continuación cuáles son esos cinco errores:

Ubicación no céntrica

Muchas personas no colocan el aparato Wi-Fi en un sitio céntrico de su casa o propiedad, esto hace que la señal no sea equitativa en todo su inmueble: puede que dé en algunas zonas, pero en otras no. Además, al no estar céntrica, facilita que los piratas roben la señal porque esta puede expandirse fuera de los límites de su hogar.

La idea es colocarlo en un área central, ya que esto mejorará la conectividad en todos los puntos.

No usar VPN

Lo ideal es usar una red privada virtual (VPN), reseñó The Sun. De este modo, los usuarios podrán recibir y compartir datos de forma segura.

Con la VPN podrá codificar su información personal, de manera que sin la clave, los piratas no puedan leerla.

No cambiar las contraseñas con frecuencia

Un error común es no cambiar las contraseñas con frecuencia. Lo ideal es cambiarla cada cierto tiempo. Si lo hace, esto será una barrera para quienes hayan obtenido su clave sin su permiso.

No actualizar el “firmware” del enrutador

El enrutador o “router” debe actualizarse con regularidad para evitar problemas en el funcionamiento de su Wi-Fi, también es recomendable que cargue el software de seguridad más reciente.

Puede ver cuál es la dirección IP de su router y escribirla en un navegador web para acceder a una página de administración, dice el citado medio.

Use el nombre de usuario y la contraseña del router, así iniciará sesión y accederá a la configuración. Luego, puede comprobar “si hay actualizaciones de software disponibles y seleccionar descargarlas cuando sea posible”.

Todo esto mejorará la velocidad y servirá como bloqueo a los piratas.

No encifrar su red

Para más seguridad, hay que cifrar la red. “El cifrado confunde la información enviada a través de su red, lo que a su vez dificulta que los piratas informáticos vean lo que está haciendo”, se lee en The Sun.

El primer paso para encriptar la red es actualizar la configuración del router a WPA3 Personal o WPA2 Personal.

Se recomienda verificar para estar seguros de que el “firewall” predeterminado de su Wi-Fi esté habilitado a través de su configuración.