Steve Jobs y la recomendación que dio a un usuario de Apple en Venezuela

Este año se conmemorará el 12° aniversario de la muerte de Steve Jobs, y su legado toma mayores dimensiones con el paso del tiempo. La publicación de un nuevo libro sobre su vida da nuevas luces con anécdotas que muestran cómo el padre de Apple estaba atento a todos los detalles.

El libro se titula Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words (Haz algo maravilloso: Steve Jobs en sus propias palabras, sería la traducción), y recopila discursos, entrevistas y correspondencias del personaje.

Cuenta con un prólogo escrito por su viuda, Laurene Powell Jobs.

Uno de los documentos que puede leerse en el libro es cómo Steve Jobs respondió a un usuario de Apple en Venezuela, luego que este le escribiera pidiéndole luces sobre el uso del iPod.

Make Something Wonderful Nuevo libro sobre Steve Jobs

El hecho ocurrió en 2005, y aunque pudo pasar desapercibido por la importancia menor del problema, los editores del Archivo Steve Jobs decidieron incluirlo en el libro.

La intención es enseñar que el padre de Apple podía tomarse unos minutos de su tiempo para responder la pregunta más básica.

Los editores tacharon el nombre de la persona en Venezuela que escribió a Jobs, para proteger su privacidad. Esta persona escribió el correo el 27 de julio de 2005, a las 11:16 de la noche.

El intercambio de correos entre un usuario de Apple en Venezuela y Steve Jobs

“Mi padre tiene un iPod, y recientemente (hace 1-2 días) lo estaba cargando. Entonces, la mañana siguiente, cuando chequeamos, no pudo encenderlo”, relata el usuario.

“Él pensó que el ipod había ‘muerto”.

“Vivimos en Venezuela y queremos saber dónde podemos arreglar el iPod. Pienso que aún está en el período de garantía, porque lo compramos hace 11 meses”, continúa la persona. “Nos gustaría saber qué hacer, si existe alguna tienda autorizada por Apple aquí en Caracas, Venezuela, para llevar el ipod a que lo revisen”.

La persona concluyó su correo con una frase famosa de Steve Jobs: “Mantente hambriento. Mantente tonto”, que resume su ansia de conocimiento.

Steve Jobs respondió pocas horas después, el 28 de julio a las 7:19 de la mañana.

“Por favor, resetea el iPod presionando el botón del centro y el de menú al mismo tiempo por al menos 5 segundos. Esto debería funcionar. Steve”, fue la corta, pero útil respuesta.

Así, como un técnico más de la compañía, Steve Jobs ayudó a resolver (imaginamos que fue así, pero al menos se tomó el tiempo en responder) un problema de un usuario de Apple en Venezuela.

A continuación, te dejamos tanto el correo de la persona como la respuesta de Steve Jobs. Además, te recomendamos leer el nuevo libro (está en inglés) sobre la vida del padre de Apple.

Correo a Steve Jobs de un usuario de Apple en Venezuela