Review | PSVR2: Los pro y los contra de la nueva puerta al mundo virtual en las consolas

PlayStation va a la cabeza en la guerra de las consolas por darnos experiencias más allá de lo convencional. En su momento Nintendo hizo lo suyo con Wii, Xbox con Kinect. En aquella carrera del pasado PlayStation nos dio el sistema Move, y no le fue tan bien. Pero luego nos entregó PSVR y su competidor pasó a ser Oculus.

Y es que los lentes que nos dan la entrada al mundo virtual son muy apreciados por las nuevas generaciones. Tal vez no son un elemento de consumo masivo, pero sin duda alguna es una puerta de entrada a nuevas experiencias de juego. Hoy probamos la segunda versión de estos lentes: PSVR2. La nueva apuesta de PlayStation es sin duda un aprendizaje de su versión anterior, cargada de ventajas. Pero como todo review, aquí te exponemos los pro y los contra de este sistema que es mucho más que un accesorio.

PSVR2

Aspectos técnicos

PANTALLA: OLED

RESOLUCIÓN: 2000 x 2040 por ojo.

TASA DE REFRESCO: 90 - 120 Hz

FOV: 110 grados.

SEPARACIÓN DE LENTES: Ajustable.

SENSORES: Proximidad, giroscopio de tres ejes y acelerómetro de tres ejes.

CÁMARA: Cuatro cámaras integradas para el control de seguimiento y una cámara interna para el seguimiento de ojos.

CABLE DE CONEXIÓN: USB Type-C de 4,5 metros.

ENTRADA DE AUDIO: Micrófono integrado.

SALIDA DE AUDIO: Jack estéreo (auriculares intraurales incluidos).

PESO: 560 gramos.

DIMENSIONES: 212 x 158 x 278 milímetros.

ESPACIO REQUERIDO: 2 x 2 metros para jugar con libertad. Aunque igual puedes jugar sentado.

OTRAS FUNCIONALIDADES: Vibración háptica, audio 3D, modo cinemático, HDR

PSVR2

Análisis de su exterior

Con un peso declarado de 560gr, los lentes andan cerca de otros modelos (Pico4, GO, Quest 1 y 2). ¿Se sienten pesados? No, pero después de un buen rato de juego: sí. Por eso hablaremos de todos los aspectos exteriores, ya que lo que queremos exponer es “que tan cómodos” son los PSVR2.

Los mandos pesan 168gr, similar también al resto de controladores de otros fabricantes. Estos son muy livianos, y su uso constante no agota.

PSVR2

El strap, la pieza que abraza nuestra cabeza y sirve de soporte para el visor, recoge la misma filosofía que PSVR 1 al reposar el peso sobre la diadema de la frente sin ejercer presión en el rostro. Esto genera una ventaja respecto a comodidad.

Con el PSVR2, PlayStation ha decidido cambiar el material de goma aterciopelada del frontal y de la zona trasera por otro material algo más duro. Fue un buen cambio, considerando que usuarios denunciaron desgaste de esta zona en los PSVR (PlayStation escuchando a la audiencia, bien por eso). Sin embargo, ojo, porque este material se hace un poco más incomodo y con el calor de esta estación (verano en el hemisferio sur), sudaras un poco más de lo esperado.

Cabe destacar que para ajustar el “strap” se presionan botones. Algo que deberás recordarle a los usuarios del PSVR2, ya que probándolo con varias personas, nos dimos cuenta que el movimiento por inercia es tratar de acomodarlos sin presionar nada.

PSVR2

El botón de ajuste que libera el visor respecto a nuestros ojos permitiendo un espacio (Eye-Relief) mucho mayor para ajustarse a los usuarios con todo tipo de gafas graduadas. En mi caso particular, sufro de algunos problemas de visión, y el resultado de visión con los PSVR2 fue bastante decente, eso si, usando mis lentes ópticos por debajo del casco. Nota mental: y entraron sin problemas.

Alrededor del frontal de PSVR 2.0 encontraremos las cuatro cámaras que realizan el tracking de los controladores y permiten los 6 grados de libertad de la realidad virtual moderna, los conectores del cable USB-C, una entrada mini-jack para audio y varios botones, así como la rueda que modificará la distancia interpupilar (IPD) por hardware.

El audio en esta ocasión incorpora de manera oficial una diadema con in-ear, dos auriculares pequeños que cuelgan de sus cables. Para aquellos que prefieran un audio de calidad mayor y deseen usar sus propios auriculares, PSVR 2.0 dispone de un conector mini-jack en la zona trasera del strap. En mi caso, que tengo los orificios de las orejas muy pequeños, odio los audífonos “in-ear” porque “sorpresa” NINGUNO de los adaptadores de tamaño me sirve. Así que esta es una gran opción. Terminé conectando por esa vía mis audífonos Sony on ear y con cancelación de ruido.

PSVR2

El cable, un USB-C de 4 metros y medio, comienza en el visor a través de un conector propietario (algo más grande que un USB-C) donde confluyen 2 sistemas diferentes: el de video y otro conector de audio. Ambos dos cables se funden en el conector y de ahí se transforma en el único cable que el usuario deberá de conectar al frontal de su PS5.

El equipo incluye un disipador de un gran tamaño. Un ventilador de bajas revoluciones apoya el disipador y el conjunto consigue que el visor se mantenga a unas temperaturas muy estándar sin ningún tipo de ruido o ventilación indeseada como sí que le ocurre a otros visores. Sin embargo, después de sesiones de más de una hora, si sientes algo de calor. Aunque esto puede verse impulsado, como ya señalábamos, por la época del año en la que nos encontramos.

Experiencia de juego

A lo que vinimos: La experiencia de juego. Los videojuegos utilizados para este review del equipo fueron varios, aunque considerando que hemos tenido el equipo por poco menos de una semana hasta ahora, la extensión de horas de juego no ha sido tan amplia, pero ha servido para una primera impresión.

El primero y más importante, es sin duda Horizon Call of The Mountain. Cabe destacar que para escribir este review, tomaré en cuenta la experiencia de juego de tres personas: la De Diego, jugador de 39 años, la de Joaquín con sólo 9 años y la mía. ¿Por qué destacar las edades? Porque influye en lo que buscamos en experiencias de juego, en parte.

PSVR2

Por ejemplo, Diego, quien ha jugado todos los videojuegos de la saga de Horizon, consideró que la experiencia VR era muy buena, que el juego estaba muy bien hecho. Le agradó ver personajes, estética y enemigos que estuvieron presentes en entregas anteriores y no le complicó para nada entender la dinámica de juego. Para avanzar, disparar y más, el sistema PSVR2 usa una combinación entre los sensores de movimiento y los botones, por lo que al cabo de un rato, para un jugador avanzado, la experiencia se vuelve mecánica y casi “de memoria”, facilitando la experiencia.

En mi caso, donde estaba buscando una experiencia más “relajante” a través de los VR, preferí títulos más simples como “Kayak”, donde los controles se enfocan más en el movimiento y la totalidad del juego está más enfocada en disfrutar el mero hecho de estar envuelto en la realidad VR. Tetris Effect, que ya en su entrega “convencional” no VR, es un juego que te lleva a una experiencia inversiva (alimentada por colores y música, como si te trasladaras dentro de un portal psicodélico) lleva esto mucho más allá en el VR.

Para Joaquín, de 9 años, Horizon fue un poco complejo, al equivocarse en apretar ciertos botones, perdía el “centro” de los lentes VR y tenía que llegar al rescate para que volviera a jugar mirando de frente y no la espalda del sillón. En ese sentido, y siendo un juego complejo también, Jurassic Park VR, parece ser un juego más amable con los jugadores pequeños (puede ser impulsado también por su fanatismo con los dinosaurios). Otros títulos como Cave Digger también se ven más adecuados para esa edad.

Lo que sentimos que faltó

Y precisamente, comparando estas tres experiencias de juego, hay ciertas cosas que nos hicieron falta. Ciertamente una persona que tiene problemas oculares, un adulto de ojos sanos y un niño, no van a usar la misma configuración de los lentes y es algo tedioso tener que configurarlos cada vez que uno cambia de usuario.

Se entiende que por hardware, ya que se modifica esto con una suerte de “ruedita” es imposible generar perfiles que se guarden con la información de cada uno. Pero es algo que podría encontrar solución en generaciones futuras. Otro aspecto, relacionado con la diferencia de la edad de los jugadores, es que cuando tienes el PSVR2 conectado al PS5 solo se comparte la pantalla en dos ocasiones: cuando estas configurando cosas del VR (como los ajustes de visibilidad y área de juego) y después compartes pantalla cuando estas ya dentro del juego (genial).

PSVR2

Pero, por ejemplo, no verás el menú de PS5 cuando estés seleccionando el juego, ni tampoco veras nada en la pantalla cuando estes jugando en modo cinemático videojuegos que no son del catálogo de PlayStation VR 2, lo que es problemático si eres tutor de un menor de edad y estas dándole esta experiencia de juego. En resumen, tendrás que o dejar que entre y configure todo solo, o configurarle el asunto y pasarle el casco cuando esté todo listo para jugar (y volver a ajustar el casco a sus ojos).

Si se pudiera compartir la pantalla en esos momentos, bastaría con pedirle los controles sin quitarle el casco, o como ambos veríamos lo mismo, irle dando indicaciones a tiempo real con tu voz, pero no se puede.

Gran tecnología

Ahora, si comparamos esos detalles con el gran dispositivos que tenemos en nuestras manos: son detalles. Y queremos detenernos a analizar la gran tecnología de las dos pequeñas pantallas que tenemos ante nuestros ojos.

Aquí se apostó por las pantallas orgánicas OLED en contra de toda una industria que hace tiempo se mueve en LCD. Son 2 pantallas (una en cada ojo) detrás de las lentes con capacidad de 90Hz a 120Hz. Es bien conocido por los usuarios de la VR que OLED (con RGB stripe) permite un contraste mucho mayor que los paneles LCD y por tanto, negros profundos y una gama dinámica mucho mayor que otras pantallas.

Con una resolución de 2000 x 2040 PSVR 2.0 da un salto tremendo desde los 960 x 1,080. Además PlayStation ha elegido un panel capaz de soportar HDR (Alto Rango Dinámico) que -en principio- daría una serie de luminancias mayores a un panel normal sin perder nits (luz que llega a nuestros ojos).

PSVR2

El refresco de pantalla sigue las tendencias de la industria general: pero de manera acertada. Si 90Hz sería el mínimo a conseguir, elevar a 120Hz genera una fluidez que en VR viene muy bien por aquello de estar inmerso en la acción. Eso sí, si tu pantalla externa no tiene soporte a estas frecuencias, activando los 120Hz desactivaría la exterior quedándote solo con la referencia interior de las PSVR 2.0

Visión exterior

La realidad mixta es inevitable, en algún momento necesitas ver tu exterior (para por ejemplo, buscar tus controles. Mezclar la realidad con lo sintético se logra mediante un visor virtual y unas cámaras que capten el exterior de la manera más fiel posible. PSVR2 tiene un “passthrough” bastante decente.

Hay quienes lo han llamado “el mejor” por compararlo con otros equipos VR, pero el mejor (que se lograba por la simpleza del sistema) era el de los Oculus de Samsung que se utilizaban con los celulares de la serie S: pues claro, tu visión al exterior era lograda con la poderosa cámara del smartphone, en la última vez que los utilicé un S9+.

Pero la de PSVR2 hará que no te tropieces con nada y que puedas hablar e interactuar con el mundo exterior con naturalidad, solo que en blanco y negro. Es como estar viviendo en una película antigua. Pero esto además ayuda a brindar seguridad a la hora de jugar gracias al SLAM.

El SLAM, el mapa de la habitación, se realiza también gracias a esas cuatro cámaras que están repartidas por el perímetro de todo el visor. Es importante la resolución de las cámaras y del procesado posterior (así como el guardado en memoria de ese mapa) para la interacción del 6DOF del visor (conocer los límites de la habitación) y también para la detección de elementos y objetos extra que pudieran suponer algún peligro en nuestra zona de juego segura.

PSVR2

Por nuestra experiencia, los espacios que hemos mapeado se han detectado perfectamente tras solo unos segundos, entendiendo que el sistema de detección de zonas de juego funciona como debe y no debería de resultar en una calibración continua cada vez que se cambie o se modifique, por ejemplo, una silla o la posición de un taburete.

OJO que una vez que el usuario abandona el espacio delimitado para jugar, el sistema lo advierte con una rejilla y en última instancia, deshabilita el mundo virtual para mostrarle el mundo real y aconsejarle que regrese a su espacio de juego.

Los controles

Cada control tiene 7 botones, 5 en el frontal (dos circulares y capacitivos), el joystick capacitivo y dos botones añadidos (logo de PlayStation y uno alargado). Se encuentran en posiciones de fácil acceso, siendo también diferentes tanto es su forma como en su diseño para favorecer la identificación con el visor puesto.

Están diseñados para cada mano. Tienen un tacto agradable y se notas de buena calidad. El gatillo mecánico dispone de un motor de precisión que permite crear una resistencia según el efecto deseado, algo muy “PlayStation”.

La batería Li-ion de 3.7v incluida en el mando es ligera y tiene una capacidad de 520mAh, lo que da para una sesión de unas 4-5 horas seguidas (recordad que el háptico avanzado debería de consumir más amperaje). La batería recargable usa un cable USB-C y tarda en recargar a su mitad 20 minutos y casi una hora al 90% desde la descarga completa. Suficiente, porque en realidad utilizar el sistema en largas jornadas es agotador.

PSVR2

Audio

Lo mencioné a la pasada: no me agradan los audífonos in ear. Nunca me acomodan y estos tampoco. Pero el diseño está bien pensado. Porque esta diadema, propietaria y poco dada a mods y terceras partes, asegura una situación ideal para que elijas cambiar ese auricular que viene de regalo, por el que tu desees.

Además, si optas por usar los que vienen por defecto, se pueden guardar en un zócalo de plástico a cada lado de una manera cómoda. Seamos sinceros: estos no son los mejores auriculares para una experiencia de juego: la carga de graves que se suele necesitar para crear la inmersión es francamente difícil de conseguir con unos auriculares in-ear a un precio de coste normal y la mayoría -como este que Sony incluye en el pack- adolece de unos medios y agudos algo crispados y bajos poco definidos. Además en nuestra experiencia, se saturaron con facilidad.

Recomendación: usa tus propios audífonos. Estéticamente estos lucen genial: se ocultan bien en el casco, tienen ese espacio que te mencionamos para guardarlo, y si solo vas a jugar un rato, cumplen. Pero si quieres optar por una experiencia superior: cámbialos.

PSVR2

Conclusiones y evaluación

Si es tu primera experiencia con un visor VR o pasaste de PSVR 1 a estos los amarás sin duda. Una de sus ventajas es que son fáciles de configurar y usar. El catálogo de lanzamiento está bastante interesante. Los controles son sin duda un gran acierto en diseño y funcionalidad y son las herramientas perfectas para navegar dentro de este mundo que PlayStation te presenta.

La calidad de imagen y los sensores logran una realidad inversiva muy realista y que logra el objetivo: hacer que sientas que estás dentro del juego. Dentro de los contra: los audífonos. Si bien el audio es muy bueno, es muy bueno con otros audífonos. Usar otros audífonos hará que tu realidad inmersiva llegue a ese “100%” que este equipo sin duda puede dar.

El uso de este producto está más enfocada en adolescentes y mayores de edad, algo de lo que pocos reviews te hablarán porque no muchos lo probarán con niños. Aquí lo hicimos, y se extrañó el hecho de que podamos ver “lo mismo que está viendo la persona que tiene los VR puestos” en todo momento. Aunque se puede durante el juego mismo y durante la configuración del casco, no ves nada en el televisor cuando estás en el menú convencional del PS5 y eso, con un niño, lo hace más difícil.

PSVR2

¿Vale la pena? Sí. Consideremos que PSVR2 tiene un catálogo nuevo. No es el catálogo de PSVR. Por lo que se te hará necesario actualizar tus lentes si quieres seguir al día con los más recientes juegos de PlayStation en este formato. El catálogo de lanzamiento es muy interesante. Los lentes son mejores que su antecesor, la experiencia de juego es buena y es un gran complemento para tu PS5.

Nuestra evaluación es de un 8/10, considerando todos los puntos anteriormente expuestos. Pero bien, ya que las nuevas generaciones podrán darnos más novedades como tal vez una rueda de juste óptico electrónica que nos permita guardar perfiles, mejores duraciones de batería y un tan anhelado sistema inalámbrico. Pero ya las mejoras desde PSVR a PSVR2 nos dejaron felices.