Review | Age of Empires II: Definitive Edition para Xbox es lo que estábamos esperando

Age of Empires II fue un exitoso videojuego que marcó a toda una generación. Hace unos años lanzaron su versión remasterizada y denominada “Definitive Edition”, hoy esta joya llega a Xbox Series S|X y lo revisamos. Lo primero que todos se preguntan es si la experiencia es muy distinta con control o no.

Jugabilidad

Lo primero que hay que señalar es que el videojuego de igual manera puede jugarse con mouse y teclado conectados a la consola. ¿Y con control? No es tan complicado si te acostumbras a los botones, para lo cual te invitamos a revisar este diagrama:

AoE

Repasando el control

Ya que esto de jugar AoE con control es nuevo, nos detendremos en este punto. Nuestro botón principal será el A , con el que seleccionaremos unidades/estructuras y confirmaremos acciones, mientras que con el B cancelaremos y deseleccionaremos. El RT presionado será nuestro Menú de Comando, que permitirá acceder a cada menú de unidad/estructura, pudiendo seleccionarlo con el stick y A.

Podremos dejar apretado el A para seleccionar una gran cantidad de unidades y moverlas, usando X para declarar ataque o usar una acción especial. Por el otro lado, podremos dejar un atajo a alguna opción del Menú de comando con el Y, como crear unidades de algún tipo. Para movernos en el mapa usamos stick izquierdo (LS) y para acercar/alejar la vista el Stick derecho (RS).

El D-Pad es de acceso directo, que nos permitirá acceder a los Centros Urbanos (abajo), Militares (izquierda), Ganado (Derecha), Aleanos+contador de inactivos (Arriba). Con el LT cambian estas vistas a militares: Caballería (abajo), unidades de asedio (Izquierda), unidades a distancia (Derecha) y Unidades cuerpo a cuerpo (Arriba).

El LB permitirá buscar opciones a crear o producir entre las estructuras normales y militares, alternando estas con el Y. Si no la tienes creada, simplemente no pasará nada.

Más comandos

Para ver el Minimapa, es dejando presionado el RB, pudiendo movernos, cambiar la vista o apretar Y para ver un lugar en concreto. Si mantenemos LT y RT, nos permitirá mandar cierto tipo de unidades a un punto específico del minimapa. Si en algún lugar dejamos apretado RS, quedará guardado ese punto como acceso directo, pudiendo volver en cualquier momento con RS al mover izquierda o derecha dentro del minimapa.

También se han preocupado de las burlas en el chat de diplomacia, pudiendo hacer secuencias de botones para realizar Combos de burla y expresarte con frases.

AoE

Estrategia en tiempo real

No olvidemos que este titulo es un RTS (Estrategia en Tiempo Real). Donde generalmente se juega con mouse y teclado. Pero con un poco de práctica te acomodarás bien.

A 23 años de su glorioso lanzamiento, llega ante nosotros la versión definitiva de Age of Empires II: The Age of Kings, que tres años más tarde llega a consolas Xbox. Ambientado en la Edad Media, los jugadores pueden elegir una de las 35 civilizaciones para hacerla crecer en el tiempo y derrotar a sus rivales.

La versión definitiva cuenta con 3 nuevas campañas y 4 nuevas Civilizaciones. Las actualizaciones frecuentes incluyen eventos, contenido adicional, nuevos modos de juego y características mejoradas con la reciente adición del modo cooperativo. Podrás explorartodas las campañas originales y las expansiones más vendidas como nunca antes.

Y ojo, tendrás entretenimiento para rato: más de 200 horas.

AoE

Ficha Técnica del juego

Título: Age of Empires II: Definitive Edition (Consola)

(Consola) Fecha de Lanzamiento: Noviembre 2019 (PC) | 31 de enero 2023 (consola)

Publisher: Xbox Game Studios

Desarrollador:Forgotten Empires, Tantalus

Plataforma(s) de lanzamiento: Xbox Series X|S, Xbox One

Restricción de edad: Teen (13+)

Formato de distribución extra: Xbox Game Pass día uno, Optimizado para Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Cross Ownership (PC Windows Store – Xbox Store).

Género: Estrategia en tiempo real (RTS)

Plataforma usada para la reseña: Xbox Series X

Detalles adicionales de Age of Empires II: Definitive Edition para Xbox:

Más de 20 años de contenido, que abarcan 200 horas de juego y 1000 años de historia de la humanidad.

Nuevos e impresionantes gráficos (4K en Series X, 1440p en Series S)

Una interfaz de control intuitiva y diseñada desde cero

Un tutorial actualizado específico para cada consola y control

Nuevas funciones de automatización específicas de consola para disminuir las funcionalidades básicas de recolección de recursos

Multijugador online entre consolas Xbox

Juego cruzado opcional entre consolas Xbox y PC

Compatibilidad con mouse y teclado en consolas (nota: esta entrada permite el juego cruzado con PC)

Una banda sonora nueva y totalmente remasterizada

Un Age con más que entregar

El juego en línea mejorado. Ahora conéctate para desafiar a otros jugadores en tu búsqueda del dominio del mundo con 35 civilizaciones diferentes. También puedes experimentar nuevas civilizaciones y campañas con el DLC de los Señores de Occidente. Las actualizaciones recientes incluyen un modo de juego Battle Royale, soporte continuo para el Editor de escenarios, Quick Play para juegos sociales fáciles, mejoras a la interfaz de usuario del juego y más.

Tomando en cuenta que es un juego que lleva más de 23 años y otros 3 de su versión definitiva, es difícil que alguien no lo conozca. Pero si sinceramente es la primera vez que te encuentras con AoE, te resumimos un poco este asunto.

Age of Empire el legado

En Age of Empire serás un estratega: debes derrotar a otro imperio. El juego está inspirado en la historia real, y te da el poder de ir avanzando en las civilizaciones. Tendrás distintos retos para ganar: ya sea derrotar al enemigo, avanzar en conocimientos o construir una Maravilla.

Antes que nada debes ser ordenado y estratega con tus recursos: Oro, Piedra, Comida y Madera. Éstos te permitirán avanzar para cumplir tus objetivos y tener más aldeanos y soldados bajo tu mando. Como cualquier juego de estrategia, veremos todo como si fuera un mapa. Ahí será donde decidirás que área te acomoda más para instalar tu centro de operaciones, hacer crecer tus granjas y establecer tu ejército.

Esta versión y sus modos

El juego consta de diferentes modos. Como principal están las escaramuzas, partidas casuales de hasta 8 jugadores y que tienen diferentes modos.

También la campaña, que estarán basadas en las civilizaciones y que también podremos jugar en Cooperativo. Para los novatos, esta versión cuenta con un «Aprende a Jugar», que inicia con un tutorial de conceptos básicos en una campaña junto a William Wallace.

Luego tenemos a un tutorial de Técnicas Avanzadas bajo el nombre de «El Arte de la guerra», que nos enseñarán a tácticas para mejorar nuestro juego, así como otros tips útiles al enfrentarnos a los jugadores. Para ver nuestro progreso, nos darán medallas de Oro, Plata y Bronce según como cumplamos la indicación.

También está el modo multiplayer, que permite jugar escaramuzas de forma casual o competitiva, con amigos u otras personas alrededor del mundo.

AoE

Conclusión

El juego es entretenido, es AoE II con más funciones, mejor imagen y ahora con control. Es sin duda una propuesta que funciona tanto para los nostálgicos, como para las nuevas generaciones. Le ponemos un 9/10, porque aunque 200 horas de juego es tremendo, no hubo alguna campaña que llamara nuestra atención aún más por sobre la versión PC del 2019. Pero sin duda esto fue un acierto y la invitación es a sumarlo a tu colección.