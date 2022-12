Comportamiento de Elon Musk en Twitter hace huir a inversores

El magnate Elon Musk se mantiene en Twitter publicando memes y haciendo comentarios sobre política, lo que ha generado controversia, intranquilidad en innumerables inversores, al punto que algunos optaron por vender sus acciones, confirmó Bloomberg.

En una aparente referencia a su propiedad de múltiples compañías, publicó un fragmento de la película de David Lynch de 1984 “Dune”, justo a las las 2:30 a.m.

No solo esto, la persona más rica del mundo, título que esta semana perdió, tuitea a altas horas de la noche, regularmente.

Elon Musk en Twitter, ¿qué publica?

A la 1:44 a.m. del jueves, llamó a la huelga sindical de The New York Times “Woke v Woke” por medio de la red social Twitter, haciendo énfasis en comentarios políticos, argumentó Insider.

Un meme que ha servido como símbolo para la derecha alternativa, como trolling con el personaje “Pepe the Frog”, fue publicado en su cuenta, generando confusión e intranquilidad.

Antes de perder la confianza en Musk por sus difusiones en Twitter, mantuvo acciones de Tesla durante cinco años; los inversores como Trevor Goodwin están decepcionados.

Por valor de $30,000, vendió acciones de Tesla hace poco, informó el analista de negocios de Kansas City, Missouri, en declaraciones con Bloomberg.

Incluso, mantuvo solo un puñado de acciones de Tesla, ya que calificaron como demasiado el comportamiento nada favorable de Musk. Sin embargo, anteriormente Goodwin y su esposa manejan Tesla y solían elogiar a la compañía, a sus amigos.

Goodwin comunicó: “Es casi como si nos hubiera abandonado en favor de su nueva misión”.