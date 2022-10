Paso a paso: Descubre quién ve tus estados de WhatsApp Plus aunque tenga el visto apagado

Con WhatsApp Plus, puedes saber quién vio tus historias y cuántas veces lo hizo así tengas el visto apagado. Si tienes la confirmación de lectura desactivada en WhatsApp regular, la plataforma perteneciente a Meta, no vas a dejar rastro cuando mires los estados de tus amigos, pero tampoco podrás ver quién miró tus historias. Eso no sucede con la versión Plus.

Es importante que sepas que la versión WhatsApp Plus no es oficial y si la descargas en tu teléfono puedes correr ciertos riesgos. Uno de los más severos es la suspensión temporal o permanente de tu cuenta si es que Meta detecta que estás chateando por el APK.

Esto significaría que ni siquiera podrás utilizar tu número para la versión original, así que queda bajo tu propia responsabilidad el descargarla. En caso desees evitar este tipo de situaciones solo debes mantener actualizado el programa a la última versión de Plus, hasta ahora, no se han detectado muchos casos de suspensión si realizas los pasos correctamente.

Truco para saber quién ve tus estados, en WhatsApp plus

1. Abre WhatsApp Plus y solamente publica un estado como en la app oficial.

2. No es necesario realizar un ajuste previo.

3. Luego, mira tú historia y toca sobre el ícono del ojo que se ubica en la parte inferior para que veas a todos los contactos que vieron tu estado, incluso saldrán los que tienen la confirmación de lectura desactivada.

4. Por último, dale al botón de visto que aparece al costado de cada usuario y así sabrás la cantidad de veces que abrieron tu estado.