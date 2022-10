WhatsApp: 5 fáciles pasos para ver los mensajes eliminados

¿Alguna vez te has preguntado qué decía el mensaje que esa persona te envió por WhatsApp? Desde que la aplicación propiedad de Meta añadió la opción de eliminar los mensajes en los chats, todo tipo de polémica se ha generado al respecto, muchas veces por malos entendidos o hasta por simple curiosidad. Pero, la verdad es que hay una forma de poder verlos y hoy te contamos cómo hacerlo en tan solo 5 sencillos pasos.

Con estos sencillos pasos podrás traer de vuelta a la vida los mensajes que tus contactos hayan borrado en el chat, probablemente la fantasía de muchos, pero curiosamente esa enorme cantidad de personas que desearían poder hacerlo, no saben que hay una forma sencilla que ahora revelaremos y seguramente quedarán sorprendidos cuando les cuentes.

Sigue estos fáciles 5 pasos para poder ver los mensajes eliminados en los chats de WhatsApp

Lo primero que hay que saber es que WhatsApp genera copias de seguridad de tus chats cada cierto tiempo, tiempo el cual puedes personalizar en la configuración o hasta iniciarla tu mismo en el mismo apartado. y esto es clave en este método para ver los mensajes eliminados.

Cuando esta copia de seguridad se hace, todos los mensajes se guardarán tal cual están, por lo que, en caso de ser borrados, la versión de la copia se mantiene intacta. Si alguien borra los mensajes que te escribió y sabes que dicha copia se hizo de forma automatizada o, fuiste lo suficientemente inteligente para hacerla por tu cuenta, solo debes seguir estos pasos para recuperar dichos mensajes:

- Lo primero que debes hacer es asegurarte de que no se haga o no hacer tu otra copia de seguridad para que no se guarden como eliminados.

- Ahora debes de desinstalar WhatsApp de tu dispositivo y ve a la App Store o Play Store y vuelve a instalar WhatsApp asegurándote que esté en la última versión

- Una vez instalada la aplicación, debes iniciar sesión con el mismo número de teléfono

- Luego de hacer la verificación correspondiente, te aparecerá un mensaje que te permitirá restaurar los chats desde Google Drive o iCloud, simplemente debes pulsar en “restaurar” y dejar que termine

- ¡Listo! Al haber terminado el proceso quedarás con la versión de la copia de seguridad, por lo que los mensajes que esa persona eliminó ahora podrán ser leídos.