Twitter sufre cortes tras la muerte de la reina Isabel II

Tal y como se vio venir en las planificaciones alrededor del fallecimiento de la reina Isabel II y su popular protocolo de “El puente de Londres ha caído”, muchos expertos y analistas estudiaron lo que los próximos días podrían traer para el Reino Unido e incluso el mundo entero.

Muchos hablaron de la posibilidad de un colapso momentáneo o incluso significativo en las áreas de economía británica y al menos hasta que se de la coronación de Carlos III, muchas cosas podrán quedarse en pausa.

Sin embargo, el estallido y conmoción a nivel mundial era de esperarse y no tardó en hacerse sentir. Y el colapso que muchos previeron se dio, pero en un lugar que no muchos expertos tomaron en cuenta, pues no se trataba de algo muy importante: las redes sociales.

Y es que según informaron, Twitter habría experimentado cortes informados cuando los usuarios iniciaron sesión en la plataforma de redes sociales luego de la muerte de la reina Isabel II, seguramente para verificar la veracidad de la noticia o simplemente para hacer un comentario.

El Observatorio de Internet, un grupo que rastrea la interrupción, la censura y los ataques cibernéticos en línea, declaró que se produjeron “interrupciones internacionales” cuando se supo la noticia de la muerte de la Reina en Balmoral.

Downdetector, un sitio web que permite a las personas registrar interrupciones en el sitio web y en línea, mostró que más de 2600 usuarios informaron que Twitter no funcionaba para ellos durante estas agitadas horas.

Por su parte, la cuenta de Twitter NetBlocks del Observatorio de Internet dijo que la interrupción “no estaba relacionada con las interrupciones o el filtrado de Internet a nivel país”.

El medio de comunicación The Independent intentó contactar a Twitter para conseguir una respuesta concreta de este incidente pero no logró hablar con algún representativo.