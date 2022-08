¿Cómo será el Metaverso en 2040?

El metaverso es un tema candente que inspira decenas de miles de millones de dólares en nuevas inversiones. Ha pasado a primer plano gracias a los avances tecnológicos de principios de la década de 2020 y a las transformaciones sociales provocadas por la pandemia de COVID-19. Y ahora muchos expertos predicen que se convertirá en “el futuro de Internet” o “el próximo campo de batalla de Internet”.

Este creciente interés llevó al Pew Research Center y al Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon a realizar una encuesta entre 624 expertos en tecnología y a publicar sus opiniones sobre el futuro del metaverso.

Y aunque su opinión resultó estar dividida, los datos confirmaron que la mayoría de los especialistas -el 54%- espera que el Metaverso se convierta en 2040 en un aspecto mucho más refinado y verdaderamente inmersivo y funcional de la vida diaria de 500 millones de personas o más en todo el mundo.

“En 2040, el metaverso no se distinguirá mucho de la vida real. De la misma manera que hoy en día experimentamos una vida online y offline completamente mezclada, con teléfonos inteligentes y tecnología vestible que nos monitoriza e interactúa continuamente, el Metaverso se integrará en nuestras vidas”, explicó a Metro Matthew Howells-Barby, CMO de Decentral Games. “Los avatares pixelados de hoy pasarán a ser representaciones gráficas ultrarrealistas de nosotros. Todas nuestras posesiones físicas vendrán acompañadas de sus equivalentes digitales, de modo que podremos poseerlas tanto en el metaverso como en la vida real. El trabajo, el ocio, la salud y las actividades sociales tendrán lugar en el Metaverso y no nos lo pensaremos dos veces”.

Robert DeFranco, director general de Sequin AR, añadió que el Metaverso estará ampliamente disponible, “más de lo que lo está hoy Internet”:

“Se está fundando en un acceso descentralizado y democratizado. Los desarrolladores se centran en la interoperabilidad, la creatividad, la accesibilidad y la comunidad”. Puede parecer sólo un “concepto” y no completamente accesible ahora -al igual que Internet no parecía accesible al principio-, el Metaverso será otra dimensión de nuestra vida cotidiana”, dijo.

Según los expertos, es emocionante que no sepamos qué esperar exactamente, aparte de las mejoras en los servicios personales y empresariales y los aspectos sociales que pueda aportar el Metaverso. Siempre hay nuevas ideas y productos en la evolución de la tecnología naciente y, en este caso, los cambios que veremos van a ser asombrosos.

“Debemos esperar que nos sorprendan. 20 años es mucho tiempo en el campo de la tecnología. Los continuos avances siempre están desbloqueando nuevas herramientas, que no podríamos haber previsto”, concluye Greg Cross, director general y cofundador de Soul Machines, una empresa que aprovecha la inteligencia artificial para crear personas digitales animadas de forma autónoma para el metaverso.

CIFRA

54%

de los expertos en tecnología encuestados por el Pew Research Center y el Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon esperan que el metaverso se convierta en un aspecto importante de la vida cotidiana de muchas personas.

Vox pop

¿Seguirá la gente prefiriendo vivir en capas de realidad “real” en el futuro?

“No habrá “realidad virtual” ni “realidad física”. Sólo habrá una “realidad” poblada por objetos físicos y virtuales. En muchos sentidos, los objetos virtuales ya pueblan nuestro mundo, sólo que aún no podemos verlos. Cuando tengamos dispositivos lo suficientemente buenos, será como encender una luz en una habitación oscura. No volverás al cuarto oscuro una vez que puedas ver”.

David Smith, CTO y cofundador de Croquet.io, un sistema de software para crear experiencias digitales multiusuario.

“Siempre existirá la “vieja guardia” para la próxima parte de la historia que está a punto de desarrollarse ante nosotros. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el futuro, nos acostumbramos más a una vida digital... Sobre todo con la combinación de pandemias, cierres y guerras”.

Eaven Portillo, cofundador y director de operaciones de Sortium, proveedor de Web3.

Barry K. Chudakov, fundador y director de Sertain Research, una consultora centrada en el futuro.

CITA

“Todavía estamos aprendiendo a gestionar, controlar e incluso regular la tecnología que hemos creado. Aunque el metaverso traerá consigo nuevos problemas que no podemos predecir por el momento, también resolverá otros problemas relacionados con la prestación de servicios esenciales como la educación y la sanidad”.

Greg Cross, director general y cofundador de Soul Machines.

ENTREVISTA

Matthew Howells-Barby, Director de Marketing de Decentral Games, que desarrolló un juego del Metaverso para jugar y ganar

¿Cómo podría el Metaverso magnificar los retos de la sociedad?

— Cuanto más inmersiva es nuestra experiencia, más probable es que nos influya lo que ocurre en ella. El escándalo de Cambridge Analytica en el Metaverso puso de manifiesto los problemas sociales que surgieron con el auge de las redes sociales y, lo que es más importante, la centralización del poder que se formó en torno a los datos que compartimos individualmente. Lo que se hizo evidente a partir de este período de tiempo es que la mayoría de la gente estaba dispuesta a hacer grandes concesiones en su privacidad personal por la comodidad añadida del acceso a esta tecnología. Esto no será diferente con el Metaverso, por lo que es imperativo que se construya de forma descentralizada y que la privacidad esté en la vanguardia de su desarrollo.

¿La RX (realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual) será útil o amenazante?

—La RX va a aportar una gran cantidad de aplicaciones valiosas. Desde la simple conexión con personas del otro lado del mundo como si estuvieran sentadas una al lado de la otra, hasta la posibilidad de que trabajadores que antes manejaban maquinaria pesada en las traicioneras condiciones de una mina brasileña puedan hacerlo desde la seguridad de su propia casa. Al mismo tiempo, plantea retos sociales y la posibilidad de que las grandes empresas tecnológicas accedan a un número aún mayor de nuestros datos que puedan ayudarles a influir en nuestras decisiones. Si las experiencias pueden introducirse directamente en nuestra vida cotidiana y ser en cierto modo indistinguibles de la vida real, bueno, probablemente puedes ver por qué eso presenta riesgos. Aquí es donde es importante la regulación y que la tecnología se construya con estándares abiertos y la privacidad en primera línea. La responsabilidad debe recaer en los que construyen la tecnología para que lo hagan de forma responsable, no en el usuario individual para que se proteja.

¿Qué más se puede esperar?

— El auge del metaverso va a plantear interesantes cuestiones a la sociedad sobre el tema de la identidad. No tanto desde el punto de vista de la privacidad, sino de cómo los individuos se identifican a sí mismos y cómo se identifican entre sí. Los teléfonos inteligentes y, en particular, las aplicaciones móviles de citas, crearon un cambio meteórico en la forma de establecer relaciones íntimas. Esto sucedió muy rápidamente, y la historia de “cómo se conocieron tus padres” dentro de 30 años puede sonar como algo sacado de una novela distópica de la misma manera que esto es la respuesta actual a 30 años antes. El metaverso va a acelerar esto de formas que no hemos contemplado realmente. La idea de lo que es tu “comunidad local” va a cambiar. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de cómo nos conectamos con los demás y cómo se forman las comunidades, pero creo que el ritmo al que se forman estas nuevas construcciones sociales nos tomará a todos por sorpresa.