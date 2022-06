App boricua para ayudar a dueños de hogares crece y crea sobre 30 empleos

Con la consigna de “somos tu handyman virtual”, así fue lanzada la aplicación boricua AtreveteHazlo en el mes de febrero del corriente año. Una aplicación que cada vez que una persona quiera hacer un trabajo de construcción, remodelación, reparación, instalación de cualquier equipo, mantenimiento o plomería en su casa u oficina y tenga una duda, simplemente va a AtreveteHazlo.net ya sea a través de su laptop, tableta, iOS o Androide, solicita una consulta y en unos minutos le estará contactando un experto a través de videoconferencia personalizada en vivo.

Viendo que a través de las consultas día a día se encontraba con personas que le solicitaban talleres presenciales para aprender a realizar sus propios trabajos de remodelación, construcción, plomería, albañilería, Daniel Méndez, puertorriqueño, contratista de profesión y fundador de la App AtreveteHazlo, decidió desarrollar un nuevo centro de aprendizaje para brindar talleres presenciales tanto a personas que deseen aprender de la materia para conocimiento propio como para aquellos que desean instruirse para unirse a la fuerza laboral. De esta manera contactó a los gerentes de mercadeo de las más importantes marcas del mercado tales como Master, Milwaukee y Quikrete, a quienes según Méndez les fascinó la idea y decidieron crear una asociación estratégica para llevar a cabo dicho proyecto.

Es así que nace la división de AtreveteHazlo que hoy se llama AH Learning Center. Un centro de aprendizaje el cual ha lanzado su primer taller titulado: “Taller de Montura de Bloques de hormigón y empañetado de paredes de bloques”. Dicho taller que se llevará a cabo el 6 de agosto, ya es un total éxito y están preparando un segundo taller del cual pronto se darán a conocer los detalles. Según nos manifiesta Méndez, se espera que esta nueva división de la empresa AtreveteHazlo crée sobre treinta nuevos empleos en Puerto Rico.

“A través del AH Learning Center se brindarán talleres con los más altos estándares. Este primer taller de montura de bloques de hormigón y empañetado de paredes de bloques brindará a los estudiantes materias tales como las reglas de seguridad a la hora de comenzar el trabajo, ofrecidas por un experto de seguridad certificado por OSHA; materiales que se deben utilizar; herramientas necesarias; uso y manejo de cemento y técnicas para realizar el trabajo eficientemente, de manera que el estudiante salga desenvolviéndose correctamente cuando le toque el momento de desarrollar la instalación de bloques y poder empañetar los mismos”, explicó Méndez.

Esta asociación estratégica con AtréveteHazlo, AH Learning Center, Master, Milwaukee y Quikrete atiende las necesidades de dos segmentos bien importantes. Por un lado, se atiende el mercado “Hágalo usted mismo” que según el informe de la investigación de TechNavio, el mercado minorista de mejoras para el hogar “Hágalo usted mismo” (Do It Yourself) experimentó un crecimiento interanual del 4.08% en 2021 y se espera que acelere la CAGR (la tasa promedio anualizada de crecimiento de los ingresos entre dos años determinados) del 4.66 % durante el período de pronóstico. Por otra parte, se atienden también las necesidades de capacitación de la futura fuerza laboral, que según un modelo desarrollado por Associated Builders and Contractors (ABC), la industria de la construcción deberá atraer a casi 650,000 trabajadores adicionales además del ritmo de contratación normal en 2022 para satisfacer la demanda de mano de obra.

“Estamos muy felices de poder anunciar hoy al mundo que una aplicación creada en Puerto Rico, por profesionales puertorriqueños y que da trabajo a los nuestros comenzó en febrero de este mismo año y ya hoy, tres meses después, contamos con un centro de aprendizaje para brindar talleres presenciales. Esto es muestra de que en Puerto Rico sí se pueden levantar empresas y ayudar a que nuestra economía crezca y nuestros profesionales no tengan que emigrar a los estados o a otros países”, expuso muy entusiasmado Daniel Méndez.

La aplicación AtreveteHazlo y la información de los talleres de AH Learning Center puede ser encontrada a través de su portal AtreveteHazlo.net