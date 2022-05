Lanzan plataforma para interesados en el mundo del cine y montaje de eventos

La industria cinematográfica y de montaje de eventos es un mundo aparte. El llamado “glamur” del cine y los eventos multitudinarios atraen a miles de personas.

Pero ¿cómo puedes llegar a ser parte de este mundo? ¿Cómo comenzar y aprender los detalles técnicos que se necesitan para que una película o una presentación sea una realidad?

La contestación a esta pregunta está en la nueva plataforma que se conocerá como CINED.

La combinación de Cine y Educación crean una plataforma en línea que busca adiestrar a personas que deseen convertirse en técnicos en estas áreas relacionadas, que tanto auge y demanda tienen al momento.

“Toda aquella persona con un alma creativa, independiente y que desee sentir la adrenalina y la emoción de trabajar todos los días en algo distinto, es un natural para CINED”, afirmó Ernesto Morales Ramos, quien es uno de los expertos que compartirá sus conocimientos a través de los módulos educativos (en línea y presenciales) de CINED para la preparación de nuevos técnicos y trabajadores de la industria de cine y montaje de espectáculos.

¿Qué es CINED?

cA ellos se unen expertos en la educación de adultos. Este grupo está comprometido a ofrecer el más alto grado de capacitación técnica-laboral que aporte a la recuperación económica de Puerto Rico.

¿Qué ofrecemos?

CINED ofrece al participante las herramientas que lo llevarán a tener la oportunidad de trabajar en algo distinto y emocionante todos los días y donde puede combinar su creatividad y el conocimiento tecnológico. Además, el participante podrá conocer gente nueva e interesante y ayudar en la creación de cosas espectaculares que entretienen y educan a miles de personas.

¿Cómo inscribirse?

Para inscribirse y participar de esta experiencia los interesados deben visitar la página www.cinedpr.com en la pestaña de inscribirte. Una vez llenas todos los datos, tendrás acceso a los cursos. Al completar los cursos en línea, tendrás la oportunidad de ser invitado o invitada a participar de una serie de talleres en persona.

En el programa de CINED no estamos en competencia, ni nuestro objetivo es reemplazar los cursos que ofrecen varias instituciones locales dentro del área de cinematografía y producción. De hecho, estos talleres son una especie de “boot camp” que complementa la educación que ofrecen esas instituciones educativas. Estos talleres están basados en el adiestramiento que las empresas de producción y de montaje de eventos ofrecen a sus nuevos empleados. Por lo tanto, los participantes que completen la preparación de CINED estarán mejor capacitados para trabajar en estas industrias de inmediato.

Un detalle muy importante es que estos talleres se ofrecen sin costo alguno, por lo que no hay nada que perder y sí mucho que ganar.

CINED es un proyecto que se ofrece con el auspicio conjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico el Puerto Rico Film Commission y su programa para el desarrollo de la industria cinematográfica en Puerto Rico.

La industria cinematográfica

Puerto Rico pertenece a la industria fílmica internacional. Estudios de producción de renombre seleccionan a Puerto Rico para llevar a cabo sus producciones, lo cual contribuye enormemente a la economía local, generando miles de empleos, noches de hotel y actividad económica indirecta. Además, y muy importante, se promueve a Puerto Rico como destino turístico. La industria del cine aportó unos $376 millones durante los años fiscales 2020-2022 lo que representó un promedio de 1,189 días de producción, utilizando 3,781 empleos directos y una demanda de 9,327 noches de hotel.

Además de la industria del cine internacional, la Isla goza de un sector publicitario sumamente activo que produce de manera constante comerciales y otros materiales filmados para la televisión, salas de cine, redes sociales y comunicación corporativa.

Todo esto apunta hacia una necesidad urgente de personas para seguir aportando al crecimiento de nuestra economía y de esa manera mejorar la calidad de vida de nuestro País.

Una muestra de las producciones que se han hecho en Puerto Rico son los siguientes títulos de películas: 22 Jump Street, Ángel, Broche de Oro, Captain Ron,Christmas in Paradise, Contact, El Cuartito, Fast Five, Los Domirriqueños, Mad Dog Series Season 1, Maldeamores, Sanky Panky, The Rum Diary, The Vessel y Picando Alante.

Producción de Eventos

Esta es otra de las industrias que genera millones de dólares para la economía de Puerto Rico. La producción de espectáculos o eventos especiales son todas aquellas actividades artísticas y de entretenimiento que suceden en lugares tales como el Coliseo de Puerto Rico y el Coca-Cola Music Hall, espacios que lograron posicionarse entre los primeros con boletos vendidos en los Estados Unidos, aún con el azote de la pandemia del COVID-19.

El montaje de luces, pantallas de proyección y tarimas son algunos de los elementos más importantes en un espectáculo y en Puerto Rico contamos con una gran cantidad de empresas especializadas que necesitan personal para trabajar con los montajes.

Esta es otra de las áreas en que a través de la plataforma de CINED se adquieren los conocimientos para entrar a trabajar y formar parte de las experiencias para el público.