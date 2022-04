Crédito (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Durante horas de la tarde del jueves se ha reportado una caída en la aplicación de mensajería de WhatsApp a nivel mundial.

Usuarios de la red social Twitter han reportado la caída.

Se reporta que el servicio está intermitente, algunos mensajes se van y otros no. En algunos casos el mensaje se envía, pero no llega a su destinatario. También mencionan que les llegan los mensajes a WhastApp Web, pero no al celular.