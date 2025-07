Gastronomía del sur de Francia en Bardot by Chef Chaymol

El sueño que contempló por años el Chef David Chaymol se convierte en realidad en su nuevo restaurante; Bardot by Chef Chaymol, que abrió sus puertas recientemente en O:live Boutique Hotel en Condado.

Inspirado en la actriz francesa, Brigitte Bardot, símbolo de belleza y elegancia de los años setenta, el chef Chaymol presenta un concepto gastronómico exquisito en un ambiente casual-elegante que transporta a los visitantes al sur de Francia.

PUBLICIDAD

“Llevaba mucho tiempo acariciando la idea de desarrollar un concepto como este y quería que llevara un nombre de mujer. En Bardot, hemos diseñado un espacio de elegancia atemporal que hará que el público sienta que está de viaje en algún rincón de Francia. Esta ambientación es solo el preámbulo a una experiencia culinaria que reúne platos emblemáticos de la cocina francesa y esos que el público local ha hecho sus favoritos a lo largo de mis 25 años de carrera en Puerto Rico. Estoy muy feliz con este nuevo proyecto y les invito a vivir la experiencia y dejarse seducir por Bardot”, comentó el chef Chaymol, quien cuenta con el productor y empresario Paco López como socio en esta nueva propuesta.

La decoración del restaurante estuvo a cargo de Loisse Herger, propietaria de O:live Boutique Hotel.

La trayectoria del chef Chaymol refleja su compromiso con la excelencia y su constante innovación en el mundo de la alta cocina.

Descubrió su vocación a los 14 años y se formó en reconocidos restaurantes europeos, como el Hotel Pullman y el emblemático Léon de Lyon (dos estrellas Michelin) bajo la dirección de Jean-Paul Lacombe. Su carrera internacional lo llevó por Anguila, Los Ángeles, el Caribe, Europa y Turquía, acumulando experiencia en hoteles de lujo, veleros privados y yates exclusivos.

En el año 2000, se estableció en Puerto Rico, donde fundó el Bistro de Paris y más adelante el reconocido Niche Bistro, posicionado como el restaurante más pequeño y mejor valorado de San Juan en OpenTable y TripAdvisor.

PUBLICIDAD

Su estilo se distingue por fusionar la cocina francesa clásica con ingredientes locales y una sensibilidad contemporánea.

Ha sido chef Ejecutivo y consultor gastronómico en múltiples proyectos en la isla, y actualmente lidera una consultoría culinaria en Tórtola. Entre sus múltiples reconocimientos se encuentran el Tenedor Honorario (2002-2004) y Tenedor de Bronce (2005-2006); Premio CHEF’'S HAT, el Premio Sal al Mejor Restaurante Francés, y calificación de 4.8 en OpenTable, reflejo de su devoción hacia la excelencia gastronómica.

Suministrada

Bardot, elegancia atemporal

Destellos dorados, texturas suaves y sofisticadas, llenan cada rincón de Bardot como el escenario perfecto para un menú exquisito y diverso con alternativas para todos los gustos y paladares.

En Bardot la experiencia gastronómica se transforma en un recorrido por sabores refinados, productos cuidadosamente seleccionados y preparaciones que rinden homenaje tanto a la tradición francesa como a los ingredientes caribeños.

La experiencia comienza con una sedosa velouté de habichuelas blancas con emulsión de aceite de trufa y crujientes de pana, uno de los platos insignia del chef. Entre los aperitivos más destacados figuran la cazuela de escargot en hojaldre con salsa de coñac, el delicado foie gras a la plancha sobre plátanos dulces y cebolla caramelizada, y el tartare de filete mignon acompañado de fritas de pana y salsa gribiche de trufa. También sobresale el pulpo marinado con alioli de cilantro, y el pastel de langosta con alioli de azafrán.

Las ensaladas aportan frescura al menú, como la de burrata con ratatouille orgánico y pesto, o la de coliflor y remolacha con queso de cabra y frutas cítricas. La selección de quesos curados franceses, como el Brie de Meaux y el Crémeux de Bourgogne con trufa, acompaña perfectamente a los platos principales.

Entre estos destacan la lubina negra chilena a la parrilla al estilo mediterráneo, el confit de pato a la naranja, el refinado costillar de res Wagyu braseado al estilo Bourguignon, y el lujoso Terre et Mer, que combina filete mignon con cola de langosta sobre un puré de papa inspirado en Joël Robuchon.

Los postres reflejan el mismo nivel de sofisticación: desde la Tarte Tatin servida à la mode, hasta clásicos como el soufflé de Grand Marnier, el crêpe Suzette en su versión original, y el pot de crème au chocolat con nata montada y nuez.

Una amplia carta de vinos; tintos, blancos, rosados y espumosos, provenientes de Francia y otras regiones vitivinícolas, concluyen la oferta. El sumiller de la casa, Reynaldo Hernández, está presente cada noche para proveer alternativas de pareo para cada curso.

Suministrada

La carta de cócteles es una celebración por sí sola. El Bardot Spritz, con gin, toronja rosada, especias y champagne, inaugura una oferta vibrante. Le siguen propuestas como el Smoked Old Fashioned con bourbon y bitters de cacao; el refrescante Bien Fresh con sandía, albahaca y vodka; y el provocador Debería Ser Ilegal, a base de mezcal, mango, chile y espuma de jengibre. También brillan el sofisticado Around the World in 75 Days, y el clásico Bardot Espresso Martini, una fusión de café espresso, licor de café y chocolate oscuro.

Bardot se posiciona como un destino culinario de alta gama que combina técnica, sensibilidad y un marcado sentido del detalle, ofreciendo una experiencia que seduce todos los sentidos.

Bardot, ubicado en el primer piso de O:live Boutique Hotel, abre de martes a sábado en el horario de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.; jueves a sábados hasta 10:30 p.m.