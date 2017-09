Esta mamá reveló cómo su hija la ayudó a vencer su temor a usar un bikini

Todas las mujeres nos hemos avergonzado de nuestro cuerpo en alguna ocasión. Para quiénes no tenemos el cuerpo 'perfecto' animarnos a usar un bikini puede requerir de mucho, mucho valor. Aunque no tendría por que ser así. Y esto no los dejó más que claro el mensaje de Shelby Eckard.

Shelby tiene un blog en línea llamado 'PCOS Support Girl', donde escribe del síndrome de ovario poliquístico y ayuda a las chicas a entender más sobre la condición. Pero, ahora ella se ha vuelto viral gracias al mensaje que compartió en su cuenta de Instagram sobre cómo su hija la ayudó a vencer su miedo a usar un bikini.

Una publicación compartida de PCOS Support girl™ (@pcos_support_girl) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 7:37 PDT

"Mi hija comienza sus clases de natación mañana”, indica Shelby. “Y, odio admitir esto, pero ella debería haber empezado hace dos años. Pero mi miedo de entrar en una piscina, delante de otros, que me conocen, en traje de baño ganó”.

Ella continúa diciendo: “Estoy activamente tratando de ser valiente y superar los estúpidos problemas de ansiedad. Sé muy bien que ella, a los 3, se preocupa más por jugar con diamantina, muñecas y en el barro con su hermano que de lo que su mamá usa… Pero es lista. Me está observando. Es una pequeña fierecilla. Dice lo que piensa. Ella es valiente y audaz y se defiende por sí misma. Ella me dice todo el tiempo lo bonita y fuerte que es. Y quiero ser como ella”.

Así que hoy, que hablamos de clase de natación de mañana, ella dijo 'Quiero un bikini'. Y nos fuimos a la tienda. Ella escogió el suyo, todo por su cuenta. Entonces ella dijo, 'tu turno'. Se me hizo un nudo en el estómago, le dije, 'Mami no puede usar un bikini para nadar en clase'. Levantó la mirada del carrito y me preguntó: '¿pero por qué?', revela Shelby.

El momento de catarsis

La pregunta de su pequeña fue para Shelby como una pequeña bomba que la hizo reaccionar, y entonces decidió que haría un esfuerzo consciente por amar y abrazar su cuerpo tal y como es: “¿Por qué? Pero en serio, ¿por qué no? Yo podría. Sólo me sentí incómoda. Observada. Expuesta. Un poco como si la hubiera avergonzado. Pero todo eso parecía egoísta en el momento, así que le dije: '¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a compararle a mami un bikini"".

Ella explica:

Porque ella está aprendiendo, cada día, de mí cómo ver su propio cuerpo. No quiero enseñarle a poner limitaciones en qué ropa puede usar o preocuparse por lo que otros pensarán. Ciertamente quiero que ella vea su cuerpo como único y maravilloso, para que sea amable con él. Quiero que ella siempre se mantenga valiente, rubia niña audaz que sabe exactamente lo que quiere y exactamente lo hermosa y fuerte que es. La misma niña que yo solía ser, antes de que la vida y la sociedad me enseñaran lo que no debería ser”.

Shelby, que vive en Atlanta, finaliza su posteo: “Así que compramos bikinis. Nos apresuramos a casa, jugamos y pasamos la tarde entusiasmadas acerca de cómo seríamos sirenas mañana. Y nos probamos nuestros bikinis. Como las valientes y atrevidas rubias que somos”.

Como era de esperarse, muchas de las personas que siguen a Shelby comentaron su posteo aplaudiendo su decisión y valentía. Ella no sólo decidió amar su cuerpo, sino también ayudar a que su hija comience desde ahora a aceptarse como es.