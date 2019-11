Women’s World Car of the Year elige al Mazda 3

El Dubai Motor Show fue el escenario elegido por el Women’s World Car of the Year para entregar los premios a los mejores vehículos del año.

En esta edición, 41 jurados procedentes de 34 países y cinco continentes emitieron su voto, tras probar y evaluar los diferentes modelos del mercado. En esta ocasión, el máximo ganador, el mejor Auto del Año es el Mazda3.

Ayumu Doi, director general de la División de Comunicaciones Corporativas de Mazda Motor Corporation, expresó su satisfacción con este premio. "Nuestro objetivo con este modelo es dar respuesta a las necesidades de un gran número de conductores. Queremos que haya un vínculo muy fuerte entre los clientes y nuestra atractiva gama de productos, tecnologías y servicios".

Axel Dreyer, CEO de Galadari Auto, distribuidores de Mazda para los Emiratos Árabes Unidos, recogió el premio en nombre de Mazda en Dubái.

Los vehículos ganadores del resto de las categorías fueron:

Urbano: Kia XCeed

Familiar: Mazda3

Ecológico: Kia Soul EV

De lujo: BMW 8 Series

Deportivo: Porsche 911

SUV/Crossover Range Rover Evoque

Holly Reich Dream Car Award

Las jurados del Women’s World Car of the Year también eligen el que consideran el vehículo de sus sueños, aquel que les gustaría conducir al margen de cualquier tipo de consideración. Este premio, el Holly Reich Dream Car Award, rinde homenaje a una de las primeras jurados de este equipo internacional, fallecida en 2016. En esta ocasión, ese vehículo ha sido el Porsche Taycan

Manfred Braeunl, CEO de Porsche Middle East y Africa FZE, aceptó el doble galardón que recibió la marca en esta edición: al Porsche Taycan en la categoría Holly Reich Dream Car Award y al Porsche 911 como Auto Deportivo del año.

Mientras, Benjamin Trespe, director de Jaguar Land Rover en la región de MENAP (Middle East, North Africa, Afganistán y Pakistán), aceptó el reconocimiento al Range Rover Evoque como Mejor SUV / Crossover.

Por su parte, el director creativo de Land Rover, Gerry McGovern, manifestó: "Es un honor para el Evoque ser reconocido por el jurado de WWCOTY. Con sus proporciones compactas, este vehículo combina refinamiento y diversión y crea esa conexión emocional tan importante que los clientes desean”.

Natalija Norikova, directora de Marketing y Relaciones Públicas de AGMC, representante de BMW en los Emiratos Árabes, recogió el trofeo al BMW Serie 8 como Mejor Coche de Lujo.

Premio a la mujer con más valía en la industria

Esta categoría, nacida el año pasado, ha tenido como finalistas a la piloto de carreras y presentadora de televisión ya fallecida Jessi Combs; a Mary Barra, CEO y presidenta de General Motors, y a Linda Jackson (CEO) de Citroën. La ganadora ha sido: Linda Jackson, CEO, Citroën

"Más allá de mi persona, este reconocimiento es una recompensa al éxito en la renovación de Citroën que me he propuesto. En los últimos cinco años, un entusiasta equipo de mujeres y hombres ha hecho posible esta transformación. Quiero agradecerles a todos ellos su trabajo. ¡Este premio también es suyo! Por mi parte, tiene un significado especial porque celebramos el centenario de la marca. Ha sido también un año excepcional en términos de ventas. Citroën está entre las 10 mejores marcas de Europa y es la que ha crecido más rápido en el último ejercicio. Por eso me enorgullece recibir este premio. Les adelanto que Citroën continuará asombrándoles en 2020”, expresó Jackson desde Francia.

Presencia en Dubai

La empresaria y emprendedora emiratí, Thoraya Al Awadhi, recogió el premio en nombre de Linda Jackson. Mientras, en representación del Women’s World Car of the Year estuvo Sandy Myhre, presidenta de este equipo internacional y Shereen Shabnam, jurado de Dubái y editora del Grupo Millennium Millionaire, editora de Trending Business Insights, fundadora de All About Wheels y redactora de la revista de estilo de vida Madame Magazine.

Sandy Myhre, presidenta del Women’s World Car of the Year, ha dicho que el protagonismo que el mundo de la mujer ha tenido en el Salón Internacional del Automóvil de Dubái ha sido realmente empoderador.

“Es la primera vez que un salón del automóvil focaliza gran parte de sus actividades en el mundo femenino. Nunca hasta ahora el Women’s World Car of the Year había sido anunciado en un evento así, ni unas profesoras saudíes de autoescuela entrevistadas en un escenario… Este encuentro ha sido pionero en muchas cosas. Y que todo esto haya ocurrido en Dubái, en los Emiratos Árabes, es muy simbólico", expuso.