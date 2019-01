Clásico Fiat 500 en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York

Después de la adquisición del Fiat 500 por el Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York el año pasado, la serie Fiat 500 F se exhibirá públicamente en el Museo por primera vez desde el 10 de febrero al 27 de mayo de 2019, como punto culminante de The Value of Good Design, una exposición extraída de la colección estelar de diseño industrial del MoMA.

“500 es un ícono del estilo italiano que nunca pasó de moda y que a lo largo de las décadas ganó seguidores en todo el mundo por sus características clave y su fuerte personalidad”, dijo Luca Napolitano, directora de EMEA Fiat y Abarth. “Desde 1957, Fiat 500 siempre ha traído colores y sonrisas a la vida cotidiana en las carreteras del mundo, convirtiéndose en un embajador del ‘Bel Paese’ y en un ícono de estilo y diseño ‘hecho en Italia'”.

Contando las otras versiones (a saber, el Sport, D, L y R) de la primera generación, en total se fabricaron más de 4 millones de automóviles desde 1957 hasta 1975.

El valor del buen diseño

Presentando objetos desde muebles y electrodomésticos hasta cerámica, vidrio, productos electrónicos, diseño de transporte, artículos deportivos, juguetes y gráficos, The Value of Good Design (del 10 de febrero al 27 de mayo de 2019) explora el potencial democratizador del diseño, comenzando con el Good Design del MoMA, que incluye iniciativas desde finales de la década de 1930 hasta la década de 1950, que promovieron productos contemporáneos bien diseñados y asequibles.

El concepto de Buen Diseño también se extendió más allá del Museo, y los gobiernos de ambos lados de la división de la Guerra Fría lo adoptaron como una herramienta vital de reconstrucción social y económica y de avance tecnológico en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de los cuales el Fiat 500 es un ejemplo clásico. La exposición también plantea preguntas sobre lo que podría significar Buen Diseño hoy, y si los valores de mediados de siglo pueden traducirse y redefinirse para una audiencia del siglo XXI.