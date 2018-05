Eclipse Cross recibe premio por su diseño

Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (MMSC), anunció el reconocimiento más reciente otorgado a Mitsubishi por su modelo Eclipse Cross, que recibió el premio GOOD DESIGNT de parte de expertos de The Chicago Athenaeum.

Los premios GOOD DESIGNTM son los más antiguos y el más prestigioso Programa de Premios Globales para la excelencia e innovación en el diseño. Organizados por el Museo de Arquitectura y Diseño de Chicago Athenaeum, están destinados a crear conciencia sobre el diseño contemporáneo y a honrar tanto a los productos como a los líderes de la industria en diseño y fabricación.

La marca expresó que Mitsubishi Eclipse Cross introduce nuevos avances de diseño. Este crossover sobresale en tecnología y seguridad en su categoría y cuenta, además, con un estilo vibrante y desafiante. Cuenta con el concepto de diseño frontal DYNAMIC SHIELD, con una forma de escudo protector visualmente formada por el área central negra y acentos de cromo. El diseño trasero se distingue por el estilo casi cubista creado alrededor de las luces traseras montadas a lo largo a gran altura y una ventana trasera dividida horizontalmente.

“Este modelo, Eclipse Cross, es el primer automóvil nuevo que lleva nuestra filosofía de diseño robusto e ingenioso y para nosotros es una alegría saber que reconocen nuestro trabajo y es un indicador más que prueba el producto tan innovador que es el Eclipse Cross. Para ese consumidor que busca estilo, tecnología, seguridad, comodidad y contar con todos los atributos una SUV, Eclipse Cross es la alternativa perfecta a la hora de hacer su inversión de un nuevo vehículo.”, expresó Shintaro Hirano, Presidente y CEO de MMSC.

Cada detalle de Eclipse Cross está diseñado para un manejo que inspira confianza. Con un motor 1.5 litros turbo y de inyección directa, genera 152 caballos de fuerza y 184 libras pie de torque. Además incluye, para la seguridad de todos sus pasajeros, sistemas como advertencia de punto ciego, aviso de salida de carril, control de viaje adaptable y alerta de tráfico cruzado posterior. Este último, alerta al conductor de cualquier auto que esté pasando por la parte posterior del vehículo cuando esté retrocediendo.