Mark Allen: "El Wrangler es la base de la marca"

En 2009, Mark Allen fue nombrado Jefe de Jeep Design, lo que lo hace responsable de todas las actividades de diseño de los vehículos de la marca estadounidense.

Además de su "trabajo diario" dirigiendo el diseño de Jeep, Allen lidera Mopar Underground, el pequeño grupo de entusiastas que desarrollan de cuatro a seis vehículos conceptuales cada año para el Show de la Asociación de Mercados de Equipos Especiales (SEMA por sus siglas en ingles) y otras especialidades de autos.

1. ¿Por qué te convertiste en diseñador de autos?

Es lo que siempre quise ser. Empecé a dibujar mis primeros vehículos cuando tenía 5 años. Es lo que único que ha captado mi interés durante tanto tiempo. Hay diferentes escuelas que enseñan “Diseño de transporte” y yo tuve la suerte de poder entrar en la College for Creative Studies, la universidad para estudios creativos en Detroit, Michigan, donde me gradué.

2. ¿Cuál fue el primer vehículo Jeep que diseñaste?

Desde cero fue la tercera generación del Grand Cherokee (2005). Yo estaba trabajando en el estudio de diseño y entré en una especie de competencia con otros dos compañeros. Mi boceto resultó el ganador. Esa fue la primera vez que participé en el proceso de diseñar un modelo de producción de principio a fin. Eso me llevó a viajar por todo el mundo. Hicimos varias pruebas en el túnel de viento en Alemania y alguna que otra prueba de ingeniería aquí (Detroit) y en otros lugares. Cuando trabajas en un auto de producción, aprendes muchísimo en muy poco tiempo.

3. Cuando hablamos de diseño, ¿qué hace a un Jeep un verdadero Jeep? ¿Cuáles son los aspectos claves que se deben tener en cuenta a la hora de diseñarlo?

La respuesta puede resultar sorprendente ya que tiene más que ver con una “actitud” que con una línea en concreto o un detalle estético. Por supuesto, hay elementos que incorporamos a todos y cada uno de los vehículos Jeep, empezando por la parrilla de siete ranuras, una parrilla que lleva con nosotros casi desde el primer día. Muchas veces me preguntan si he pensado en hacer alguna cosa diferente a la parrilla de siete ranuras. La respuesta es clara: no. Es nuestra identidad, es algo que nos distingue, ¿por qué habríamos de cambiarlo? Sí hemos alterado levemente la receta, cambiando algunos elementos de diseño, pero evidentemente siempre va a haber algo en común. Una vez más, la distinción todoterreno es lo que queremos resaltar y celebrar y no importa que se trate de un Renegade o de un Compass. Siempre nos fijamos en el Wrangler en busca de inspiración y que tratamos de poner mucho ADN del Wrangler en todo lo que hacemos. Así, todo empieza con una actitud para el todoterreno, esa es nuestra especialidad y queremos demostrarlo siempre.

4. ¿Cuál es tu Jeep favorito?

Tengo dos. El CJ5 que apareció a mediados de los 50. Es el vehículo que yo considero que puso las cosas en su sitio. Las proporciones, los detalles estéticos como las salpicaderas, la amplitud de las superficies. Para mí realmente definió el esquema de lo que hoy en día conocemos como Jeep Wrangler.

Mi otro vehículo favorito es el M715, una modificación del gran pick up que fabricamos para la guerra de Vietnam a finales de los 60. Hay una “frescura brutal” en ese pick up. No era para nada cómodo, no tenía nada que pudieras decir que era hermoso, pero era tan rudo y tan robusto que me fascina (o que te fascinaba).

5. ¿De dónde obtienes la inspiración cuando empiezas un diseño?

La inspiración en Jeep siempre comienza off-road. Me gusta enfatizar esto una y otra vez: es nuestra especialidad. Es por esto que somos conocidos y es lo que sabemos hacer. No queremos copiar a nadie en nada. Todo empieza con el Wrangler. “Rociamos” un poco del Wrangler en nuestros otros vehículos. Es obvio que no vamos a hacer que un Grand Cherokee se parezca a un Wrangler, pero sí que lo vamos a dotar de los elementos estéticos adecuados para que tenga esa actitud, esa presencia que tiene el Wrangler. Siempre avanzamos y apostamos por diseños muy modernos, pero sin olvidarnos de nuestras raíces y de cómo hemos llegado hasta aquí.

6. ¿Por qué Jeep participa en el Easter Safari en Moab (UT) todos los años?

Vamos a Moab por distintas razones. Por supuesto, por el Easter Jeep Safari que tiene lugar allí. Participamos con diferentes vehículos. Y en los últimos años he llevado a más y más gente de mi equipo. Ellos ya han participado en la creación de nuestros vehículos, pero necesitan ir todavía un paso más allá y entender que es lo que hace a Jeep una marca única y aprender a utilizar correctamente nuestros vehículos en su terreno. Les damos charlas técnicas y entrenamiento práctico sobre manejo todoterreno. Moab también es como un punto de inflexión, ya que se celebra en primavera. Acabamos de salir del duro invierno de Detroit y resulta refrescante y regenerador ir a Moab. Nos anuncia que ya llega el verano y lo que llamamos la temporada todoterreno, la temporada de Jeep.

7. Has mencionado en repetidas ocasiones que obtienes mucha inspiración e información de los propietarios de Jeep. ¿Podrías darnos una o dos ideas que o bien te abrieron los ojos ante un nuevo problema o bien ya las tenías pensadas y te convenciste de sacarlas a producción?

Todos los años probamos nuevas ideas en los conceptos que llevamos a Moab y, como grupo, permanecemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Observamos los otros Jeep, y vemos las dificultades que mucha gente tiene y en cómo modifican sus vehículos para superarlas. Tratamos de identificar cuáles son las tendencias. La gran mayoría de las ocasiones tienen que ver con el almacenamiento. Por ejemplo, cuando pasamos del Wrangler de dos al de cuatro puertas, de repente la gente pudo transportar más cosas. Comenzaron a traer niños a Moab, mascotas. Pero todavía necesitaban más espacio. Así que empezamos a ver barras portaequipajes por todos los lados. Ahora con el nuevo Wrangler les hemos dado la oportunidad de poner barras en el techo, queremos ver qué nuevas soluciones aportan.

Otro ejemplo: las salpicaderas elevadas para el Rubicon salieron de nuestras observaciones en Moab; o los paragolpes, que eran de plástico hasta que nos dimos cuenta de que casi todo el mundo los cambiaba por unos de acero con un malacate acoplado y decidimos ponerlos en modelos de producción. Las capotas también. Ahora hemos añadido una nueva capota eléctrica al Wrangler y hemos facilitado la operación de apertura y cierre de las lonas. Todos esos elementos proceden directamente de la información que recibimos de nuestros clientes.

8. ¿Cómo ha conseguido una marca nacida hace más de 75 años en tiempos de guerra ser tan relevante hoy en día?

Es mucho más que eso. La marca no nació para ser una marca. Era simplemente un reemplazo para los caballos. El ejército se había quedado sin opciones y decidió convocar una licitación para producir un vehículo con unas determinadas especificaciones. El hecho de que se hayan convertido en una marca 77 años más tarde, tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos Wrangler. No puedo ni siquiera explicarlo. Es fenomenal para nosotros. El Wrangler es la base de la marca, y es tan importante porque es un vehículo completamente diferente a cualquier otro, por el simple hecho de que es sensacional haciendo una cosa específica – que es el manejo todoterreno. Con el paso del tiempo, lo hemos hecho más funcional para el uso diario. Siempre he dicho que el Wrangler es realmente bueno en el todoterreno y que es en la carretera donde debemos mejorarlo. Y eso es lo que hemos hecho en el nuevo vehículo. Somos muy afortunados de tener un vehículo como el Wrangler y de ser capaces de fundamentar toda la marca alrededor de sus atributos.

9. ¿Cómo ves el futuro del diseño Jeep dentro de 20 años?

Espero que el Wrangler siga siendo un vehículo cercano a lo que es ahora. Creo que veremos mucha evolución con los trenes motrices. La gente siempre me pregunta si tengo miedo de hacer un Jeep eléctrico. No tengo ningún problema. En realidad, no importa de dónde venga la potencia si no cómo se utiliza a través de las cuatro ruedas. Creo que el futuro para Jeep es realmente brillante. No veo al Wrangler como una tendencia o una moda pasajera. Lo veo como una pieza sólida de la industria americana y que lo seguirá siendo.

10. Una cuestión relacionada con los diseñadores. Trata de rebobinar 30 años atrás cuando comenzaste en este mundo y piensa qué consejo darías a alguien que está empezando en el diseño de autos.

Lo primero es que descubran si es lo que de verdad quieren. Lo tienes que tener en ti, en tu interior, quiero decir, es una habilidad innata para crear y pensar más allá. Luego, es importante asistir a una buena escuela de diseño, hay muchas en todo el mundo que están especializadas en Diseño de Transporte. Esa es la manera de proceder. Yo acudí a la universidad para estudios creativos en Detroit, tuve una gran educación y me he divertido mucho en todo este tiempo.