El nuevo Nissan LEAF se transforma para la premier de la película “A Wrinkle in Time”

Nissan presentó un trío de vehículos de exhibición del totalmente nuevo Nissan LEAF inspirados en la nueva película de Disney “A Wrinkle in Time”, como parte de su colaboración con Walt Disney Studios Motion Pictures.

Estos vehículos únicos en su tipo toman como base el nuevo Nissan LEAF, y utilizan avanzada tecnología LED para crear un asombroso efecto de juego de luces similar al que se puede observar en la película que se estrena esta semana.

Sobre los vehículos

Los tres Nissan LEAF personalizados utilizan elementos de diseño inspirados en los lujosos atuendos que visten los personajes de la película: la señorita Which (Oprah Winfrey), la señorita Who (Mindy Kaling) y la señorita Whatsit (Reese Witherspoon).

Cada uno de estos vehículos emplea pantallas sensibles al tacto que cubren el parabrisas y las ventanas laterales para crear un espectáculo de luces interactivo que imita el efecto de viajar en el tiempo de la película. Adicionalmente estos vehículos de exhibición cuentan con cámaras sensibles al calor para reaccionar cuando se acercan los usuarios.

Los tres vehículos personalizados de exhibición – no disponibles para venta – fueron creados en Burbank, California por legendarios fabricantes de vehículos de Hollywood en Vehicle Effects. Nissan también se asoció con esta empresa para crear los siete vehículos de exhibición inspirados en "Star Wars: The Last Jedi" presentados en noviembre 2017.