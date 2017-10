Llega a Estados Unidos el RS 3 2018 de Audi

Audi ha decidido comercializar por primera vez en su historia en Estados Unidos la berlina deportiva RS 3, cuyo corazón es la nueva generación del motor de 2,5 litros y cinco cilindros de la casa alemana que genera 400 caballos de potencia.

No es un secreto que las ventas de berlinas en Estados Unidos están en caída libre en favor de los todocaminos SUV que, hoy en día, son el tipo de vehículo preferido por muchos conductores en el país.

Las ventas de todocaminos SUV y camionetas sumaron el 63 % de las ventas totales del mercado en 2016. Y la tendencia se mantendrá en los próximos años, con una demanda cada vez menor de berlinas.

Una moda que cambiaría si más berlinas fuesen como el Audi RS 3 2018, un vehículo divertido de conducir bajo todas las condiciones.

Audi ha decidido finalmente que es el momento para traer a Estados Unidos el RS 3, que apareció en 2011 y se convirtió en la primera berlina compacta de Audi con la etiqueta RS.

La llegada del RS 3 forma parte del lanzamiento de la gama de modelos deportivos RS que Audi realizó durante el verano.

Audi ha señalado que, en los próximos 24 meses, comercializará en Estados Unidos ocho nuevos modelos de Audi Sport, tanto con la etiqueta R como la RS.

Cuando Audi anunció el lanzamiento de Audi Sport en el país, Scott Keogh, presidente de Audi América, declaró que "Audi es una marca edificada sobre el progreso y para nosotros, las carreras han sido el laboratorio donde hemos realizado un gran progreso".

Y precisamente ayer, el piloto Paul Holton se hizo con el título de la clase TC en el Pirelli World Challenge a bordo de un Audi RS 3 LMS tras su actuación en el circuito de Laguna Seca.

Para su debut en Estados Unidos, el RS 3, la versión más potente del A3, está equipado con la nueva generación del motor de ciclo Otto de cinco cilindros en línea y 2,5 litros de desplazamiento con inyección directa de gasolina, turbocompresor con intercooler para refrigeración del aire de carga y doble árbol de levas en cabeza.

El motor está acoplado a una transmisión S tronic de siete velocidades con doble embrague multidisco electrohidráulico bañado en aceite. El conjunto produce 400 caballos de potencia y un par motor de 354 libras/pie entre 1.700 y 5.850 revoluciones por minuto.

En comparación, el par motor del Audi S3 es 280 libras/pie. Estas cifras permiten que el RS 3 acelere de 0 a 60 millas por hora (0 a 96 kilómetros por hora) en 3,9 segundos y que su velocidad máxima sea de 174 millas por hora (280 kilómetros por hora) cuando el vehículo está equipado con el paquete Dynamic plus. De fábrica, la velocidad máxima del RS 3 es de 155 millas por hora (250 km/h).

Otra opción es el sistema de frenos. El sistema estándar es uno de discos ventilados en las ruedas delanteras y traseras con ocho pistones pintados en negro con el logo RS.

Pero el RS 3 también tiene disponible un sistema de frenos con discos cerámicos de carbono para las ruedas delanteras como parte del paquete Dynamic plus. Los discos cerámicos de carbono ahorran peso y ofrecen más resistencia al desgaste.

El RS 3 viene de fábrica con un sistema de tracción a las cuatro ruedas Quattro que no tiene distribución preestablecida del par motor y que permite enviar la máxima potencia posible al eje trasero para mejorar la dinámica de conducción.

En el exterior, el RS 3 2018 cuenta con un nuevo frontal con la parrilla Singleframe de Audi y unas tomas de aire más bajas que le confieren un aspecto más agresivo y deportivo.

En la parte trasera, el diseño incluye ahora un alerón que descansa en un borde del mismo color que la carrocería del vehículo así como tubos de escape ovalados. El vehículo también tiene un difusor trasero y llantas de aleación ligera de 19 pulgadas.

Entre las opciones disponibles está el cuadro de instrumentos virtual con una pantalla de 12,3 pulgadas y 60 fotogramas por segundo que ofrece información como la potencia y par motor, así como la aceleración medida en fuerza g.