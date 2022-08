De moda el que boricuas hagan negocios en Dominicana

Expandir Reproducción automática 1 de 2

Hacer negocios en República Dominicana “está de moda”, dice el director ejecutivo de la Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en República Dominicana, Efraín Vázquez Vera, al tiempo que exhorta a los empresarios puertorriqueños a invertir en esta tierra.

La razón: la estabilidad política y económica que actualmente impera en República Dominicana la han convertido en un mercado próspero que permite que el empresario boricua no solo llegue con sus productos y servicios a Dominicana, sino que lo exporte a mercados de Centroamérica.

“El ingreso de Dominicana al DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) ha obligado a la nación a ser más transparente en sus negocios y eso lo hace un buen negocio para los puertorriqueños. Aquí la situación cada día se pone mejor”, destacó Vázquez Vera.

El jefe de la misión comercial de Puerto Rico en Quisqueya aseguró que Dominicana es un mercado natural para los exportadores puertorriqueños que no puede verse como competencia sino un mercado complementario.

Además, “entre Puerto Rico y República Dominicana existe una condición de libre comercio en el que la mayoría de los productos puertorriqueños que entrarían o pueden entrar a Dominicana no pagan impuesto. Eso a la verdad es una ventaja bastante competitiva”, señala.

En ese contexto, Vázquez Vera dice que le ha sorprendido que, mientras Puerto Rico compra varilla de acero a Dominicana, el país demanda asesoría en tecnología de Borinquen.

De acuerdo con el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD), los principales sectores de destino de la inversión procedente de Puerto Rico son telecomunicaciones, transporte, minería, construcción, manufactura, energía, turismo, servicios e inmobiliarios.

La inversión directa procedente de Borinquen y registrada por el Banco Central de la República Dominicana durante el periodo 2003-2012 ascendió a US$63.83 millones.

El año más significativo en materia de inversión puertorriqueña lo fue el 2003, cuyo monto superó los US$21 millones de inversión en diversos sectores de la economía dominicana.

“Empresas en tecnología es el tipo de negocio que los dominicanos quieren recibir”, insistió Vázquez Vera, a la vez que afirmó que Puerto Rico es un mercado bien rentable para los empresarios dominicanos.

“Puerto Rico muy bien puede ser ese lugar donde toda esa experiencia que República Dominicana ha acumulado en el sector agropecuario pueda ser utilizado para, desde Puerto Rico, poder exportar productos agrícolas hacia Estados Unidos”.

Igualmente, reconoció que en Puerto Rico “ha habido cierta dejadez en apostar al mercado dominicano como una alternativa para impulsar el comercio en centros comerciales y en la industria de la salud”.

“Los dominicanos de clase media, media alta y alta que tienen visa, a donde van a hacer sus compras y atender sus padecimientos de salud es a Miami, cuando debería ser Puerto Rico su primera opción. Nosotros hemos fallado en atender ese sector”, destacó Vázquez Vera, quien lleva desde abril dirigiendo la oficina del ELA en Dominicana.

Inversión Algunas de las empresas puertorriqueñas con inversiones considerables en República Dominicana • Popular International Bank, Inc. • Goya Foods • Chocolate Cortés • Lanco • Insight Communications • Nova Textil, S. A. • MW Sportwear Corporation • Horizon Lines of Puerto Rico, Inc.

