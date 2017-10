Consejos para guiar de manera segura sin electricidad

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) entregó una serie de recomendaciones a los conductores en caso de manejar sin electricidad.

Los consejos son los siguientes:

Usar cinturón de seguridad, lo que puede reducir daños sostenidos en un accidente. Se deben usar siempre por todas las personas dentro del vehículo, aun cuando el carro tenga bolsas de aire. Debe usar el cinturón que va en la falda y el del hombro para máxima protección.

Parar completamente en los semáforos sin electricidad: Trate la intersección como una de cuatro altos. Pare completamente antes de entrar a la intersección, mire antes de proceder y tome turno, uno a uno, al entrar a la intersección.

Sin las luces de los postes de las calles para guiarle y sin señales de tránsito en las intersecciones, tome medidas de precaución adicionales en la carretera. Evite guiar de noche o durante mal tiempo cuando sea posible.

Esté pendiente de líneas eléctricas caídas: Evite guiar cerca o por encima de líneas eléctricas caídas. Reporte cualquier línea de cable eléctrica caída a la AEE y oficiales locales. Trate cada línea caída como si fuera viva y peligrosa.

Mantenga un botiquín de primeros auxilios, linterna y baterías de respuesta para la linterna en su carro en caso de emergencia.

Maneje más lento que la velocidad publicada para evitar accidentes, especialmente al entrar y cruzar intersecciones. Mantenga una distancia segura entre usted y los demás. Los peligros y riesgos pueden ser más difíciles de ver, especialmente de noche y guiar con una velocidad reducida puede ayudarle a evitar un choque.

No hable por su teléfono o envíe mensajes de texto mientras guía, no coma y no haga más nada que pueda distraerlo mientras esté detrás del volante. Limite sus acciones en el carro a solo llegar a su destino. Manténgase en alerta no solo por otros conductores, si no por peatones, ciclistas y motociclistas también.

Use sus señales de viraje: Ayude a que los demás conductores en la carretera sepan sus acciones de antemano, usando sus señales de viraje cada vez que vaya a cambiar de carril.

Esté pendiente a escombros: Fuertes vientos que tumbaron las líneas eléctricas también pueden aumentar la cantidad de escombros en la carretera. Escombros pueden obstruir los carriles en las carreteras y hacer las condiciones de manejar más peligrosas. Use precaución guiando alrededor de escombros y esté consciente de que usted pueda tener que tomar otra ruta.