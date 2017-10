Ximena Save The Stray Animals: su misión es velar por el bienestar de las mascotas

Tras el paso del huracán María por la isla, a cientos de perros y gatos en Humacao no les ha faltado su comida debido a la incansable labor que realiza la organización sin fines de lucro Ximena Save The Stray Animals.

Y es que, ante la preocupación de su fundadora, Ximena Patricia Portal, de que estos animales no sufran hambre, se tiraron a los barrios de Humacao para atender perros y gatos que viven en las calles. Asimismo le están brindando ayuda a dueños de mascotas para que no les falte el alimento.

"Lo que estamos haciendo es llevando alimentos a los animales en las calles y a personas que no pueden comprar alimentos a sus mascotas en estos momentos, debido a que no tienen dinero o porque no hay alimentos para mascotas en los supermercados y establecimientos", contó Portal a Metro sobre su proyecto.

Antes del ciclón, Portal indicó que con un equipo de voluntarios lograron desalojar animales que no se encontraban en lugares seguros y los alojaron en una escuela abandonada en Humacao. Una vez pasó el peligro, los animales fueron llevados a una ruta segura donde son alimentados a diario.

Al momento, han logrado impactar con los siguientes sectores: Junquitos, Mariana, Antón Ruíz, Punta Santiago y Centro de Humacao. En los próximos días asistirán el sector de Mambiche.

Portal mostró gran preocupación, ya que en muchos de los lugares que visitó pudo palpar la devastación, la ausencia de recursos y ayuda por parte del Gobierno a un mes del paso del fenómeno atmosférico.

"Hay letreros grandes que dicen: 'Necesitamos comida, nos estamos muriendo', y muchas personas que viven con muchos animales", relató la joven.

También contó que en mucho de los casos, ha tenido que desistir de comprar comida de mascotas para poder comprar comida para los residentes de los sectores impactados. "La situación es devastadora. No hay ayuda por parte del municipio. Hay sectores olvidados", dijo.

Portal agradeció la asistencia de la primera dama, Beatriz Rosselló y a cadenas como PetSmart y Sam's Club, quienes se han solidarizado y han hecho donaciones de comida para los animales.

La organización de Portal en pos del bienestar de los animales nació hace tres años, y entre los esfuerzos que realizan es la esterilización e identificación a los animales que necesitan atención.

En medio de su misión, a esta joven la llena de satisfacción que mediante las fotos que publica en las redes sociales de la fundación, muchos boricuas que viven en los Estados Unidos pudieron saber de sus familiares estaban bien tras el paso del devastador huracán por Puerto Rico.

Toda aquella persona que quiera ayudar a la organización pueden hacerlo a través de las redes sociales de Ximena Save The Stray Animals o llamar al (787) 951-5944.