Juez se despoja de la toga para dar el tránsito

El juez Superior de la sala criminal 502 del Centro Judicial de Ponce, Ángel Llavona Folguera, jamás pensó que su gesto de dar tránsito en la avenida Ednita Nazario en la Ciudad Sensorial, durante la emergencia tras el huracán María, se hiciera viral en las redes sociales tras publicarse una imagen suya sirviendo a la ciudadanía.

El togado contó a Metro, que al tener un tiempo libre “porque el Tribunal no podía recibirnos, tenía que hacer algo”, y luego de pasar por dicha zona y notar la congestión vehicular, no lo pensó dos veces y se despojó de su toga para colocarse el chaleco reflector de la policía.

Así comenzó a dar la mano a la Uniformada. Hizo las veces de policía en cuatro ocasiones, a pesar de las lluvias que se registraron en esos días.

“Yo había pasado por allí y estaba difícil, había dos policías”.

Sobre la foto que circula hace unos días en las redes sociales, Llavona sostuvo que fue una de las veces que se detuvo en la avenida para dar el tránsito.

“Jamás pensé que me vieran. Yo estoy dando paso, manifestó sorprendido.

Asimismo aseguró que antes del huracán se había puesto a la disposición de la Policía para servir.

“La gente se me acerca y me dicen: '¿Cómo lo haces?' Y yo les digo que para esto no hay que tomar cursos, es cuestión de orden. Esto es por turno”.

Para Llavona es importante llevar el mensaje de que no importa a lo que te dediques, con el paso de Maria, todos debemos aportar nuestro granito de arena para construir el país.

Sobre la experiencia, el juez confesó que lo que más le sorprendió es la gratitud de la gente y el trato de la gente. "Bien agradecidos, te dan agua, lo que tengan, y es una sensación muy bonita. Eso me dio una satisfacción, de lo más bonito que me ha pasado", dijo añadiendo que la gente respetaba, se detenía y eran muy solidarios.