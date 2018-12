Elon Musk y The Boring Company muestran su sistema de transporte en acción

Elon Musk no en vano está nominado como uno los Personajes del Año en nuestros premios a La Pila de Oro 2018.

A pesar de haber tenido unos meses muy turbulentos con Tesla Motors, en realidad su otra compañía, The Boring Company logró uno de sus más ambiciosas metas hace unas horas: terminar su túnel de transporte en L.A.

En un extenso reporte de los colegas de TechCrunch y varias publicaciones en la cuenta oficial de Twitter de Elon Musk, podemos comprobar la magnitud de este evento de apertura. En donde por fin se conoce a mayor detalle cómo funcionan estos túneles:

Capable of traveling safely at over 150mph. At that speed, it will feel like teleporting within a city. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018

Boring is developing an entirely new system of transport — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2018

The demo ride takes you in *same* car on road, down elevator, zips through tunnel using guide wheels, up elevator at destination & then drives on normal roads back to start — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2018

Entre ambos elementos descubrimos que Musk concibe a lo logrado por su empresa como un nuevo y revolucionario sistema de transporte.

El túnel de prueba inaugurado, con apenas 3,2 kilómetros de extensión costó cerca de USD $10 millones para construirse. Pero tiene una finalidad muy específica y ambiciosa:

Demostrar que es posible crear una red de túneles de bajo costo para el transporte, servicios públicos o agua. Todos ellos construidos por millones de dólares, o incluso miles de millones menos que lo que costaría un tren subterráneo normal.

Pero la cereza del pastel vino con la cuenta de Twitter de The Boring Company, en donde subieron un video donde demuestran cómo funciona el túnel en cada etapa del recorrido.

Los viajes en el Loop System de Elon Musk pueden alcanzar velocidades de hasta 241 kilómetros por hora.

Aunque en estos días de viajes gratis de demostración los recorridos no pasarán de los 80 km/hr.

Aún así, es un hecho: Elon Musk vive en el 2148.