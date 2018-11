Tierno abrazo entre un perro y un pato derrite corazones en redes sociales

Son un ave y un mamífero pero nada les impide a esta pareja ser los mejores amigos y demostrarle al mundo, que no existen las barreras para el amor. Son un pato y un perro, que han enternecido a las redes sociales por su tierna actitud. En el clip de 26 segundos compartido por el usuario de Twitter @joeysofficial, se puede ver como ambos animales se demuestran su cariño y se abrazan, dejando claro que pese a sus claras diferencias, se adoran. "He visto este video cerca de 20 veces y cada vez me hace reír", escribió el usuario que compartió el registro. Desde que fue compartido, el video acumula más de 178 mil retuits y supera los 8 millones de reproducciones, además de ganarse el amor de las redes. En los más de 4 mil comentarios que acumula la grabación y la cariñosa actitud de estos animalitos, la mayoría destacaba que si dos especies tan diferentes pueden demostrarse cariño, las personas deberían hacer lo mismo. "Ok, si un Beagle y un pato pueden ser amigos, todavía hay amor y esperanza en el mundo", escribió alguien en las redes. "Amo esto! My viejo gato cree que es la mamá de mi cachorro. Nunca se separan y siempre están uno con el otro como si fueran uno", agregó otro comentario.