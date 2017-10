Video grabado por piloto se vuelve viral en redes

Las imágenes han dejado a los usuarios de redes sociales sorprendidos. Las imágenes publicadas por el piloto Sandeep Varma fueron capturadas antes y durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Queenstown en Nueva Zelanda. "Esto es lo que ve el piloto, y lo que no ven los pasajeros", escribió el piloto en su cuenta de Twitter junto a la grabación. En l video se pueden ver imágenes que muestran un paisaje donde se visualizan las montañas y un manto de nubes. Después la aeronave concreta el aterrizaje. El video logró más de 40.000 'me gusta' y fue más de 29.000 veces compartido y aproximadamente 1.000 comentarios. Sin embargo, el piloto explicó que él no fue el autor de la grabación. Según RT se indicó que el crédito del video se lo lleva un canal de Youtube que publicó la grabación el 7 de septiembre.