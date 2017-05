Joven agradece en video a madre que lo entregó en adopción

Este domingo, cuando se celebró el Día de la Madre en su país, Ryan conmovió a las redes sociales al publicar un emotivo video en el que le habla a su madre biológica a la que no conoce.”Hey! Soy Ryan y nunca he conocido a mi madre biológica. Soy adoptado”, comienza el video en el que el conductor desnuda sus sentimientos.Ryan sólo tiene sinceras palabras de agradecimiento para esa madre que no conoce, de la que sólo sabe su nombre: Julie. Sólo espera que el video puede difundirse lo suficiente para que le llegue a ella y poder decírselo personalmente, aunque no sabe si ella querrá conocerlo.