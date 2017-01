¡Increíble pero cierto! Estas abejas hacen miel de marihuana

El francés afirma haber dominado el arte de producir miel de marihuana. Los últimos años ha intentado combinar su amor por la marihuana y las abejas, y lo logró. Él ha creado una técnica para de entrenamiento donde toman la resina y la llevan a la colmena, así, les ha enseñado a recoger azúcar de frutas, en lugar de usar flores. A su producto le llama “cannahoney”, no te preocupes, a las abejas no les afecta elaborar esta miel, ya que no cuentan con el sistema para recibir este tipo de estímulos. Con información de Karla Reynoso, Askmen Latinoamérica.