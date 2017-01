Caimán salta en bote de turistas en Florida

Un grupo de turistas se llevaron tremendo susto en el Everglades de Florida cuando un caimán saltó en su bote. Tylor Hindery, de Springfield, Missouri, quien grabó en video de Facebook el encuentro de la semana pasada, dijo que esperaba ver algunos de los reptiles. El barco en el que estaba se encontró con un caimán de unos 5 pies que descansaba a orillas del agua. “El señor apagó el motor y simplemente flotamos”, dijo a The Miami Herald. “Nos quedamos en el banco, y él no quería encender el motor, para asustarnos a todos”. “Puedes alcanzarlo y darle una bofetada, ¿verdad?”, pregunta el hombre no identificado. -Si quisiera hacerlo, sí -responde Hindery-. “¿Estás nervioso?” “Sí.” “OK entonces, no hagas ningún movimiento repentino”. En eso el caimán rápidamente salta al barco, provocando un frenesí entre los aventureros, mientras se apresuran a salir del camino. Una vez que están a una distancia segura, el reptil se ve escapar a través de la barandilla del barco y salta al agua.