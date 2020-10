Opinión de Alex Delgado: El error

El tema de la educación con perspectiva de género se ha convertido en “ese ser que te persigue” para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, desde el debate #Convénceme (Metro y Univision PR) en el que se le preguntó si creía en este concepto educativo. Luego de darle vueltas a la pregunta, la periodista tuvo que insistir y entonces respondió que no creía en la educación con perspectiva de género. Minutos después cambió su postura señalando que sí creía.

Meses atrás Delgado pareció dejar la puerta abierta para considerar, bajo ciertas circunstancias, las controversiales terapias de conversión, que buscan “corregir” la orientación sexual de una persona si no es heterosexual. Dijo que no creía en las terapias porque necesitaba más prueba científica y que había que estudiarlo.

En el debate se refirió a que cada persona debe tener la libertad “de escoger lo que es su estilo de vida” refiriéndose a la orientación sexual de una persona y en respuesta a un joven transgénero que preguntó a los candidatos qué medidas específicas tomarían para eliminar el discrimen y menosprecio. Esa expresión también le valió numerosas críticas a Delgado por parte de personas de la comunidad LGBTTQ, que argumentan que una persona no elige su orientación sexual.

El lunes en la noche realizó un Facebook Live en el que, él mismo, sin que nadie le preguntara, volvió a encender la llama de la controversia al expresar “Nuestro enfoque es la educación y el desarrollo económico. Olvídense de los ‘issues' que van surgiendo con los géneros y todas estas cosas…”.

Usted que me lee, ¿ha pasado por la situación emocional de definir qué es, cuál es su orientación sexual? ¿Ha sufrido por eso? ¿Ha sido rechazado, o sido víctima de discrimen, de bullying, por esa orientación sexual? Si no, entiendo, aunque no comparto, porqué lo vé como un tema irrelevante, de menor importancia al de desarrollo económico.

¿Ha sido víctima del abuso de un hombre que vé a la mujer como un objeto privativo, sexual, que le dice si puede o no salir de su casa? Si la respuesta es que no, pues igual usted no comprenderá la importancia del tema. Si la respuesta es que sí, pues sepa que ese macharrán tuvo una educación coja y por eso pudo usted haber pasado lo que pasó. ¿Quiere que sus hijas estén expuestas a lo mismo? Y si finalmente la respuesta es que sí ha tenido esa experiencia y que le fue muy fácil mandar al infeliz al infierno, pues debe entender que los seres humanos no son iguales emocionalmente hablando y que su fortaleza no es la de otro.

Yo entiendo que Charlie Delgado tienes sus valores, buenos o malos para usted, para mí o para quien sea, pero es en lo que cree. Cuando dice que no cree en la educación con perspectiva de género o que habría que estudiar la “opción” de terapias de conversión a ver si científicamente se descubre algo, está siendo muy honesto y esa es su convicción. Como indicaba el analista Armando Valdés, más allá de retractarse, hay un patrón del candidato en el tema. Cuando cambia de posición para decir que sí cree en la perspectiva de género, luego de haber dicho que no 5 minutos antes, lo hace estrictamente por decir lo que entiende puede ayudarle a ganar más votos. El error no fue decir que no creía. El error es decir que sí cree para agradar a un sector… el error es no ser él mismo y negar lo que cree su corazón.