Columna de opinión de Yaramary Torres: Que renuncie el Presidente de la CEE

Luego del evento electoral más trágico de nuestra historia, el pueblo puertorriqueño se encuentra sumido en una preocupación genuina, ¿El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tendrá la capacidad para estar al frente de las elecciones generales de noviembre? La respuesta nos las dio el Tribunal Supremo en el caso Pierluisi et al. vs CEE, donde ese foro resolvió que el presidente de la CEE actuó de forma negligente e incumplió con el Código Electoral. Una persona con ese historial no está capacitado para estar al frente de una entidad tan importante que vela el derecho constitucional más sagrado que es el voto, asimismo tampoco se encuentra capacitado para estar al frente de una sala judicial ya que su incapacidad deshonra la toga.

Solo una persona inmadura, ignorante y carente de temperamento judicial y profesional se aferra a una posición cuando todo un pueblo rechaza sus ejecutorias administrativas. La obstinación del Juan Dávila en permanecer en su cargo faltándole a su palabra cuando dijo que renunciaría luego de culminado el escrutinio es un ejemplo que los funcionarios nombrados por el renunciante gobernador Rosselló no aprendieron nada del verano de 2019.

Luego del desastre de la primera primaria radicamos una querella por violaciones del presidente al articulo 3.9 del Código electoral donde buscamos su destitución. Este proceso esta adelantado y esperamos que el pueblo tenga la oportunidad de ver de primera mano como los actores de este ultraje a la democracia dejan en evidencia la incapacidad del Dávila en una vista evidenciaria. Todavía tenemos esperanza que el presidente recapacite y renuncie y no tengamos que ver al funcionario salir de la forma mas vergonzosa con una destitución. Confiamos que de no renunciar el Tribunal Apelativo recuerde que la justicia es la esencia de la convivencia política civilizada.