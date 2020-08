Opinión de Rosa Seguí: Nos toca a todas

Quedan diez semanas para las elecciones y llevamos ya cerca de seis meses en el encierro provocado por el mal manejo de la pandemia. Esta nueva realidad ha cambiado nuestras vidas y la forma en que nos relacionamos y nos organizamos. Ganas no me faltan de abrazar fuertemente a muchas personas, pero no podemos poner nuestros deseos individuales sobre el bienestar colectivo. Sacar a Puerto Rico hacia adelante nos toca a todas.

Muchas personas en Puerto Rico sentimos gran frustración ante el mal manejo de la pandemia, la grave situación fiscal, la escasez de ayudas, en fin una deficiente gestión gubernamental superada, también por muchas, por la esperanza ante el cambio que se avecina. La decadencia del bipartidismo se manifiesta, entre otras cosas, en los siguientes hechos: la gobernadora es investigada por actos de corrupción, una legisladora y un legislador arrestados por apropiarse de los fondos públicos, aún así, la mayoría de las personas con las que hablo rechazan el bipartidismo, buscan un cambio y consideran votar por alternativas políticas fuera de los rojos y los azules.

Todos los días surgen temas, incidentes y situaciones que nos hacen cuestionar si lograremos cambiar el rumbo por donde nos llevan. Y la respuesta siempre es: ¡sí! Tenemos la posibilidad de lograr los cambios que necesitamos. Para asegurarlo es importante dejarle saber a mucha gente -que todavía no conoce nuestras propuestas- que tenemos la posibilidad real de constituir una nueva mayoría en el Senado. En San Juan, Victoria Ciudadana presenta a dos mujeres para el Distrito senatorial que además incluye Guaynabo y Aguas Buenas: mi compañera de papeleta es Marilú Guzmán. Te invito a que vayas a mi página rosasegui.com para conocer más sobre mis propuestas y para que también me puedas enviar tus propuestas de cambio. Sólo escuchando a nuestra gente podremos legislar de manera justa. También, me puedes seguir en las redes sociales @RosaSegui2020 para que puedas comunicarte conmigo y coordinemos caminatas, reuniones virtuales y conversatorios. Este año cosecharemos otra Victoria.