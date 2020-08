La pandemia del coronavirus ha provocado que algunas personas recurran al alcohol más de lo usual al punto de alcanzar una dependencia que eventualmente puede repercutir en problemas mayores de salud.

“Lo que hemos visto en la cuarentena es que muchas personas han visto el consumo de alcohol en la cuarentena como una salida, en vez de un consumo normal. Se exceden”, explicó la psicóloga Luz Nereida Ramos, miembro de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

Señaló que ha visto un aumento en las personas que “compran las bebidas y se las llevan para la casa” lo que provoca que se vean en la posibilidad de tomar desmedidamente puesto que se encuentran en sus residencias.

Detalló que en muchos casos las personas lo utilizan como un mecanismo para manejar la ansiedad, depresión y estrés. “El peligro no es que esté mal el uso de alcohol sino el control que tiene sobre eso y la dependencia que pueden crear sobre eso”, estableció Ramos, quien tiene una certificación en uso y abuso de sustancias.

Recordó que los límites de alcohol para evitar dependencia son no más de cuatro bebidas diarias y 14 a la semana en hombres y no más de tres bebidas diarias y siete a la semana en mujeres. Estos límites son por factores genéticos y no por machismo, aclaró la especialista.

“No solo la cantidad de alcohol sino hay que tener en cuenta el tipo de alcohol. Depende del tipo de alcohol que estés usando es la dependencia que puedes crear. No es lo mismo tomarse una cerveza que un licor”, apuntó Ramos.

Aunque todo el mundo está a riesgo, la psicóloga señaló que tienen una mayor probabilidad “las personas que tienen mayor accesibilidad al alcohol en la casa, los que lo tienen más accesible, las personas mayores. Aunque los jóvenes si los tienen accesible en las casas también lo consumen”.

Llamó la atención a que en la cuarentena ha aumentado el consumo en personas, a lo que atribuyó al estrés y ansiedades. “El desconocimiento de saber que nos espera, la desesperación de no saber qué va a pasar más allá, el querer hacer algo diferente, el estrés al nivel laboral, son algunas razones”, dijo la experta.

Expertos en salud mental recomiendan la prevención para evitar la dependencia, buscar alternativas de liberar el estrés, así como buscar ayuda profesional en caso de experimentar dependencia con el alcohol.