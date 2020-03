Harry Potter y el COVID-19

Los que me conocen saben que soy fanática entregá de las películas de Harry Potter. Me había leído todos los libros antes de que ni siquiera comenzaran a filmar las películas y, una vez salieron, las he visto todas varias veces. En esta cuarentena se han vuelto a convertir en mi compañía de muchas noches.

Entre los elementos que siempre me han atraído de esta historia están, entre otros, el hecho de que, al final, el bien, el valor de la amistad y la fuerza de la solidaridad siempre triunfan sobre el mal.

En estos días, estaba viendo una de las películas, Harry Potter y el cáliz de fuego (Goblet of Fire). Para obtener el codiciado “cáliz de fuego” los estudiantes de magia deben atravesar un laberinto encantado. El laberinto no solo se mueve y transforma a medida que lo están tratando de recorrer, sino que “hipnotiza” a los que entran, desconectándolos de su verdadera esencia y convirtiéndolos en seres egoístas y crueles. La advertencia que les dan a los participantes es que tengan cuidado porque pueden “perderse” en el proceso, no solo físicamente, sino también mentalmente.

A pesar de que había visto esa película varias veces, no fue hasta el momento en que la estaba viendo ahora, en estas circunstancias que estamos viviendo, que en realidad me llegó el mensaje. Es la primera vez que me siento que estoy dentro de un laberinto, y pienso que no soy la única. Es un laberinto de información que cambia día a día; que nos trabaja con la mente y con las emociones; y que nos puede llevar a perdernos y a desbalancearnos física y emocionalmente si no tenemos cuidado.

Por eso te invito a que te detengas, respires, y evalúes dónde te encuentras mentalmente hoy dentro de tu “laberinto” particular. Como todos, debes estar más sedentario de lo usual, pero eso no quiere decir que tu mente pueda estar como loquita arrastrándote a todo tipo de emociones. No le des ese poder. Escoge lo que enfocas. Esto va a pasar, y sobreviviremos un día a la vez juntos.