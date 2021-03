Legisladores Municipales del PNP en Mayagüez radican resolución de sanción contra el alcalde

La portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal de Mayagüez, Maritza Rosas Rojas, informó que estará radicando una resolución de sanción al alcalde, José Guillermo Rodríguez, por el escándalo de fraude y negligencia en el manejo de millones de dólares en fondos públicos.

La legisladora novoprogresista también anunció la radicación de una resolución de investigación para que la Legislatura de Mayagüez inicie una pesquisa sobre las finanzas del Municipio y todas las comunicaciones con la MEDI, incluyendo las hechas después de que se conociera sobre la investigación de las autoridades federales.

“Es bien lamentable que las acciones de negligencia crasa en el cumplimiento del deber, específicamente el manejo de los fondos públicos del municipio de Mayagüez, hubiese llegado a esto, a un Alcalde que se cree que está por encima de todo y no tiene que rendirle explicaciones a nadie. Pues le tengo noticias señor Alcalde, nadie está por encima de la ley, nadie. Por eso, estaremos radicando una resolución de censura hacia el Alcalde. Censura por el escándalo que su pésima administración de los recursos del pueblo, nos ha colocado. Censura por no querer hablar del asunto, no dar cara a los mayagüezanos. Censura por solo dar entrevistas a medios de comunicación selectivos”, expresó Rosas Rojas en declaraciones escritas.

“Exhortamos a la mayoría del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de Mayagüez a darle paso a esta resolución de censura. No se puede ser sello de goma. No se puede cerrar los ojos ante el peor escándalo de corrupción y mal manejo de fondos en la historia de nuestra amada ciudad. Ese no es un asunto de rojos, verdes, azul o amarillos, este es un asunto de pueblo. Tenemos que estar a la altura que los tiempos requieren. Es tiempo de actuar y con esta resolución lo hacemos”, agregó la portavoz novoprogresista en la Legislatura de Mayagüez.

En cuanto a la resolución de investigación de la MEDI, la funcionaria comentó que espera que la misma tenga apoyo total en la Legislatura e invitó a los asambleistas de los otros partidos a hacerse coautores de la misma.

“La investigación sobre MEDI y sus lazos, transacciones y trámites con el Municipio se tiene que dar a la luz para que todos los mayagüezanos revisen y vean lo que pasó y porque propiedades como escuelas, hospitales y parques están apunto de ser ejecutadas. Por este medio, estoy solicitando una sesión especial de la Legislatura de Mayagüez para que se atiendan estos dos asuntos”, puntualizó Rosas Rojas.