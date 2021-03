Estudiantes de Ingeniería del RUM ganan primer lugar en competencia de construcción

El equipo Bulldogs Construction del capítulo estudiantil del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de la Associated General Contractors of America (AGC), obtuvo el primer lugar en la categoría Heavy Civil de la 2021 ASC Student Competition Región 2, evento organizado por la Associated Schools of Construction.

Es la primera vez que el colectivo, compuesto por Jesús Acosta, capitán; Sebastián Serrano, Emmanuel Rodríguez, Manoel Marrero, Javier De Jesús, y Orlando Rodríguez; del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura (INCI), así como Julián Rivera, del Departamento de Ingeniería Mecánica, logra un premio en la competencia que se basa en hacer una propuesta de construcción para someter a subasta. .

“¡El Colegio salió victorioso! Estoy sumamente agradecido con Dios y orgulloso de mi equipo de trabajo. Entre todos enfrentamos los retos y las dificultades y con mucha felicidad puedo decir que pusimos el nombre del Recinto Universitario de Mayagüez, el de la UPR, y el de Puerto Rico en alto en el ambiente de la gerencia de construcción”, indicó Jesús, quien cursa su quinto año de INCI.

“Se nos infla el pecho de poder representar al Colegio y a Puerto Rico. Fuimos el equipo con la desventaja mayor, ya que todas las universidades que compiten tienen coaches designados que son profesores o son profesionales en el exterior y llevan sobre 20 años participando. Después de haber obtenido el primer lugar, nos quedó claro que cualquier meta que nos propongamos en la vida la podremos sobrepasar con esfuerzo y perseverancia”, agregó, al explicar que en la categoría Heavy Metal, se midieron con siete universidades.

El capitán relató que, en la dinámica de la competencia, los jueces (que representan al cliente) les entregan todo el material relacionado para que puedan elaborar el estimado de costo del proyecto, la metodología de construcción, un plan de riesgo, desarrollar la planificación, preparar una propuesta de subasta y todos los documentos para formar un paquete de propuesta (Bid Package).

“Este año el proyecto escogido fue extremadamente retante. Se trataba de la construcción de una estación de bombas cuya función tendría impacto en la calidad del agua de un lago y, en coalición con otra bomba, ayudaría a desembocar el agua en caso de huracanes, todo esto en el área de Florida. Entre los tres elementos más grandes, estaban la estructura de entrada del agua, el cuarto de bombas y un puente de servicio que corre por encima de la estructura cuya resistencia tenía que soportar vehículos pesados. Los retos más difíciles fueron el manejo del agua, debido a que la estructura estaba bajo el nivel freático, la seguridad ambiental, la construcción de algunos componentes claves y el estimado del acero”, indicó.

Agregó que, luego le presentaron al cliente su oferta y cómo se desarrollará la labor. Durante el transcurso de la competencia, llegan cambios al contrato (Addendum), cotizaciones de subcontratista, RFI (Request for Information) de otros competidores, permisos ambientales entre muchos documentos más.

“El equipo con la propuesta más costo eficiente, ideas innovadoras y que pudiera respaldar todo su análisis, ganaba la competencia. Este año la dinámica fue diferente. En años anteriores la competencia duraba dos días. El primero, te daban la introducción del proyecto por la mañana y luego, tenías 12 horas para entregar todo lo requerido (propuesta, estimado, planificación, análisis de riesgos, etc.); el segundo día, les tocaba a los equipos presentar sus propuestas a los jueces. Debido al poco tiempo esta vez, eran proyectos más simples. En esta ocasión, la competencia tuvo que ser virtual, constó de cuatro días para entregar todos los documentos y luego el día siguiente presentar. Como resultado de extender el tiempo para realizar el proyecto y no poder estar presente para supervisar a los equipos resolviendo el problema establecido, todo fue mucho más complicado y riguroso”, enfatizó.

Jorge Haddock Acevedo, presidente de la UPR, extendió una felicitación al colectivo y destacó su valiosa aportación al desarrollo de la profesión, al nuevo talento y al liderazgo estudiantil.

“Mis felicitaciones a cada uno de los integrantes del equipo Bulldogs del capítulo del RUM de la AGC, capitaneado por Jesús Acosta. Sus logros son motivo de celebración y orgullo para todo el sistema universitario. Su talento y trabajo arduo, en equipo, hoy les permite destacarse a nivel nacional, sobresaliendo en propuestas innovadoras que aportan al ambiente, al manejo de emergencias y al desarrollo de nuevos conocimientos en un área de constante crecimiento como es la gerencia de construcción. Les deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos. Su liderazgo y emprendimiento les asegura más éxitos, continúen trabajando y aportando con su talento al beneficio de las comunidades”, afirmó el presidente Haddock Acevedo.

Siguiendo todos los protocolos de seguridad propios de esta época, Agustín Rullán Toro, rector del RUM, recibió a los ganadores, quienes visitaron el campus con su galardón.

“Estos jóvenes representan la resiliencia que tienen nuestros estudiantes. A pesar de las tantas barreras que existen hoy en día para que todo suceda: la distancia, que se pospuso la competencia, hasta el lenguaje y cultural; siguieron hacia delante y tuvieron este importante logro. Nos llena de gran orgullo, ya que compitieron contra renombradas universidades de Estados Unidos y dominaron. Los felicito por esta premiación que reconoce su compromiso y disciplina”, expresó el rector Rullán Toro.