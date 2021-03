Representante celebra que 45 boricuas se interesan en trabajar en fincas

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, aseguró que hay muchas personas interesadas en trabajar en las fincas en distintos lugares en la Isla, pero lo que faltaba era orientación adecuada.

El legislador, quien representa a Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya, ofreció ayer el número de su oficina en El Capitolio: 787-722-4296, para orientar a los interesados en ganar dinero, asegurando que aún los que reciben ingresos gubernamentales como el PAN o el plan de salud el gobierno, no verán merma en sus beneficios. En declaraciones escritas, el funcionario electo indicó que se recibieron en la oficina 45 llamadas de personas interesadas en trabajar.

“A todos los atendió el personal de la oficina, y los vamos a contactar con los dueños y administradores de fincas para que inicien labores cuanto antes”, informó el legislador. Hubo interesados de San Lorenzo, Aguada, zona metropolitana y también del sur. “El mes pasado, el Departamento del Trabajo aseguró que en aquel momento había unos 4,000 empleos disponibles el sector agrícola y aunque les damos la bienvenida a los 21 hermanos mexicanos u hondureños que vienen a trabajar, aún faltan brazos”, añadió Rivera Segarra, quien estas en su primer cuatrienio en la Legislatura.

“A las personas interesadas de nuestro distrito, donde hay tantas fincas de café, entre otras cosechas, pueden llamar al 787-722-4296 para orientación al de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm. Allí les indicaremos los detalles y las fincas disponibles. Yo rechazo la premisa equivocada de que los puertorriqueños no desean trabajar. Esa generalización no es correcta y sí tenemos gente con experiencia en el sector. Lo afirmo porque en nuestros pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya hay ciudadanos que orgullosamente viven de la agricultura y todos sabemos que nuestros campos producen una variedad increíble de alimentos y la calidad compite favorablemente con cualquier otro país del mundo”, finalizó Rivera Segarra.