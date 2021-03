Perro salva la vida de su dueña al detener tráfico para buscar ayuda

La cadena televisiva CTV News de Ottawa en Canadá, difundió un video el pasado 16 de marzo, en donde un perro logra buscar ayuda cuando en un paseo en la calle su dueña se derrumbó a causa de una convulsión.

While out on a dog walk, this Ottawa woman's sidekick became her lucky charm during a sudden medical emergency.

In tonight's newscast, @CreesonCTV on the pet saviour fittingly named Clover. pic.twitter.com/Pj3yy33xEr

— CTV National News (@CTVNationalNews) March 20, 2021