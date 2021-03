Continuarán los aguaceros dispersos sobre el norte y este de Puerto Rico

Aguaceros de aislados a dispersos fueron observados a través de la región durante las horas de la noche. La mayoría de la lluvia ocurrió sobre el norte y este de Puerto Rico con cantidades entre .1 a .3 pulgadas.

Condiciones tranquilas fueron observadas en el suroeste de Puerto Rico. Los vientos estuvieron del este-noreste de entre 5 a 15 mph con ráfagas más altas. Las temperaturas mínimas fluctuaron desde los medios 70s a través de las elevaciones bajas hasta los bajos 60s a través de las elevaciones más altas.

3/26/2021: Riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoria de las playas | Moderate risk of rip currents for most beaches. #prwx #usviwx pic.twitter.com/JKqHNFta4q

