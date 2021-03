Víctimas de terapias de conversión lanzan video compartiendo sus experiencias

Víctimas de la práctica de terapias de conversión en Puerto Rico realizaron vídeos testimoniales a través de los cuales buscan visibilizar los efectos de estas terapias en sus vidas. Además de compartir sus experiencias el grupo busca promover el Proyecto del Senado 184 (PS 184,) que busca prohibir la práctica de este tipo de terapias por parte de los profesionales de salud en la Isla.

El actor, maquillista profesional y presentador de televisión, Bryan Villarini, presenta el vídeo en el que cinco víctimas hablan sobre cómo sus vidas cambiaron por los efectos de los métodos y castigos utilizados en las terapias de conversión. “Quien apoya un movimiento de terapias de conversión sólo nos deja claro que prefiere una sociedad hipócrita donde a base de castigos y abusos psicológicos intentan convencerte de negar quién realmente eres”, expresó el actor en sus redes sociales.

Expertos coinciden en los efectos adversos que las terapias de conversión tienen en los jóvenes que son expuestos a ellas, incluyendo el llevarlos a sentimientos de depresión e intentos suicidas. Uno de los jóvenes que comparte sus vivencias en el video, Gilbert Bigio expresó que: “las terapias de conversión provocaron que abandonara mis creencias religiosas, luego de años de depresión y ansiedad. Fue lo único que me permitió amarme como soy, porque si seguía creyendo en mi religión, tal y como me la presentaron mis terapistas, iría al infierno y estaría condenado toda mi vida a ser infeliz”.

También narra sus experiencias con las terapias de conversión, Elvin Rivera, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El joven naguabeño de 23 años, quien tuvo la oportunidad de visitar las oficinas de varios senadores y acompañar a la Asociación de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a las vistas públicas del PS 184, explicó que estas terapias lo llevaron a cuestionarse su propia existencia en varias ocasiones. “Yo sentía que yo estaba mal. Que nadie podía quererme así porque mi psicólogo y mi Pastor me dijeron que mi atracción no era normal, que yo jamás podría ser feliz de la forma que era. Entonces comencé a forzarme a actuar de forma distinta y ellos dijeron que me habían curado del demonio que tenía adentro”, expresó Rivera.

Actualmente el Proyecto del Senado 184 se encuentra en medio de vistas públicas donde se evalúan las distintas ponencias presentadas por distintos grupos de derechos humanos y de bases de fe y otras partes interesadas en la discusión.

Los integrantes del video expresaron su interés en ver la medida aprobada con prontitud en ambos cuerpos. “Quisiéramos que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben este proyecto con rapidez para que pueda así llegar a la firma del gobernador y convertirse en ley. Con eso daríamos un paso gigante hacia un futuro donde no haya más relatos tristes, más vidas jóvenes trastocadas, como las de las personas que nos unimos en este mensaje hoy”, sostuvieron.