Exigen al alcalde de Mayagüez explicación sobre desvío de millones que eran para un hospital

El líder independentista Orlando Muñiz Bonet le exigió hoy, jueves, al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que le explique el desvío de más de $9 millones que debieron utilizarse en mejoras a un hospital, luego de que un exasesor del ejecutivo municipal fuera arrestado por las autoridades federales.

En declaraciones escritas, Muñiz Bonet alegó que Rodríguez violó la intención del legislador que votó a favor del proyecto que le asignaría los fondos para mejorar el Centro de Trauma del municipio.

“El alcalde de Mayagüez claramente violó la intención del legislador que votó a favor del proyecto que asigna los fondos para mejoras al Centro de Trauma del Centro Médico de Mayagüez, arrogándose facultades que no están contempladas en ninguna ley o reglamento del gobierno. Para que se diera el fraude tenía que haber una autorización para el manejo del dinero que se utilizó para transferirlos a una entidad bancaria en busca de rendimiento de intereses, cosa que resultó ser un fraude”, expresó Muñiz Bonet en declaraciones escritas.

“El Municipio de Mayagüez, entiéndase el alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez incurrió en violación y fraude que condujo finalmente “en el menos cabo de las finanzas de esta ciudad. Claramente todos los peritos en el asunto coinciden y concluyen que la situación de los arrestos y la presencia de un fraude millonario se da porque el alcalde de Mayagüez autorizó dicha transacción fraudulenta para la cual no tenía autorización alguna”, agregó.

El líder independentista mayagüezano solicitó al secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, a que inicie una investigación sobre el asunto, de manera que se radiquen los cargos a la persona responsable del fraude. De igual manera, solicitó al Panel del Fiscal Especial Independiente que no se hagan los ciegos ante la magnitud de los delitos cometidos por el alcalde de Mayagüez.

“No entendemos por qué a esta hora no hay un solo legislador (incluyendo los del PIP), que haya radicado una resolución para que se investigue el uso de los fondos asignados por la legislatura para el Centro de Trauma en Mayagüez y que fueron a parar a una entidad bancaria en Estados Unidos como fondo de inversiones con las consecuencias ya conocidas de arrestos realizado por los Federales. Urge que las autoridades locales realicen su trabajo, de manera que no se repitan los tiempos del propio Pierluisi cuando fue Secretario de Justicia, que no quiso investigar a nadie en el Gobierno”, concluyó.