Denuncian falta de vistas públicas a medidas de impacto a la región oeste

A horas para cumplirse los primeros 100 días de gestión pública, la representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, Jocelyn Rodríguez, no ha celebrado ni una sola vista pública u ocular, a pesar de que existen múltiples proyectos de envergadura para la zona oeste como la posible celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo año.

La denuncia la hizo la exrepresentante Maricarmen Mas quien señaló, además, que la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de la Región Oeste, presidida por Rodríguez, se encuentra totalmente inoperante.

“Vamos para 100 días el próximo 2 de abril y todavía no hay ni una sola vista pública sobre medidas que ayuden a la gente de Mayagüez y San Germán. Es como si en esos dos municipios no hubiese ningún problema o que no necesitaran la mano de la Legislatura. La Cámara de Representantes se ha olvidado del oeste, no han hecho nada en cuatro meses de gestión pública y eso no puede continuar”, señaló Mas.

“Basta ya de homenajes y mociones de felicitación, lo que se necesitan son acciones. Se va a la Legislatura a legislar, a trabajar. ¿Por qué la Comisión del Oeste no ha hecho vistas públicas u oculares sobre la petición de los Juegos Centroamericanos en Mayagüez? ¿Por qué no se ha hecho una vista ocular en el jardín zoológico Juan Rivero? ¿Por qué no se ha realizado una vista ocular sobre el Muelle del Francés? No se está trabajando por la gente. La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de la Región Oeste es invisible para los residentes de Mayagüez y San Germán”, añadió la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista.

Según dijo Mas, para los primeros 100 días del cuatrienio pasado (2017-2020), la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste ya había celebrado vistas oculares y públicas, incluyendo al zoológico de Mayagüez.

“Mi exhortación al Presidente de la Cámara es a mostrar más interés en la región oeste, a que instruya a la presidenta de la comisión del oeste a que inicie los trabajos de manera inmediata. ¿O es que vamos a esperar un año antes de una vista pública u ocular?”.