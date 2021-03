Cargos contra hombre por robar mercancía de Home Depot en Montehiedra

La División de Investigación Criminal de la Policía Municipal de San Juan, radicó cargos criminales a Roberto Colón Montañez de 42 años residente en San Juan, por el artículo 182 apropiación ilegal agravada del Código Penal de Puerto Rico.

Los hechos se remontan para la fecha del 23 de marzo en la tienda por departamento The Home Depot que ubica en el centro comercial The Outlet at Montehiedra, San Juan, donde allí el imputado Colón Montañez cometió apropiación ilegal seleccionando mercancía en el interior de la tienda antes mencionada, valorada en $938.

Este usó un recibo que no pertenecía a dicha mercancía y salió de la tienda sin pagar.

Al salir de la tienda fue detenido por el encargado de seguridad y posteriormente arrestado por el Policía Torres adscrito al cuartel municipal de Montehiedra.

Este caso fue consultado con el fiscal Dwight Santiago Acosta, quien ordenó radicar cargos criminales por el delito antes mencionado.

Posteriormente, la prueba fue llevada ante la juez Ilyana Blanco Maldonado del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar las pruebas, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de 1,000 dólares, la cual fue prestada por una compañía privada quedando en libertad hasta la vista preliminar.

