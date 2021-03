Policía interviene en una gallera de Ciales por violentar Orden Ejecutiva

Varias agencias de gobierno intervinieron este lunes en la tarde en el Coliseo Gallístico en Ciales, por violaciones a la Orden Ejecutiva que procura evitar contagios con COVID-19, reveló la Policía.

El Departamento de Salud ordenó el cierre del establecimiento por no seguir el protocolo para prevenir el contagio con COVID-19.

Mientras que Hacienda multó en 10 mil dólares por no presentar licencia de promotor, 500 dólares por no tener licencia de máquinas tragamonedas, 400 dólares por evasión del IVU y 500 dólares por no notificar cambio y enmienda.

Además, se intervino con un vendedor ambulante frente a la gallera y se le multó por mil dólares.

También se expidieron 70 boletos por violación a la ley 22 de Tránsito y se ocuparon dos tablillas.