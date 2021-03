Millones de arañas invaden casas en Australia tras inundaciones

Hace unos días se volvieron virales una serie de videos e imágenes que mostraban a miles de ratones invadiendo granjas y viviendas en Australia.

En esta ocasión en tanto, comenzaron a viralizarse los registros de millones de arañas que se han tomado viviendas en el país oceánico.

Todo esto ocurre debido a las inundaciones que están afectando al estado de Nueva Gales del Sur en Australia, las cuales son consideradas las peores en décadas.

Acorde a lo consignado por The Guardian, son millones las arañas que han cubierto las zonas más elevados, huyendo de las inundaciones.

Matt Lovenfosse, un residente de Nueva Gales del Sur, señaló al citado medio que quedó asombrado tras ver una especie de "alfombra marrón" en el suelo de su vivienda el pasado lunes.

"Salí a echar un vistazo y eran millones de arañas", afirmó.

"Es asombroso. Es una locura. Todas las arañas se arrastraron hasta la casa, las vallas y lo que sea que puedan hacer", expresó.

Melanie Williams, residente de Macksville, también quedó sorprendida tras descubrir a varios arácnidos al interior de su casa.

"De vez en cuando veo arañas por el lugar, pero nunca nada como esto, era una locura", manifestó a ABC News.

Ante este hecho, la experta en aracnología Lizzy Lowe llamó a la gente a empatizar con las arañas, pese a que puedan estar asustadas.

Hundreds of spiders sought shelter in a family's garage to escape from floodwaters in Macksville, New South Wales.

Read more about the floods in Australia 👉 https://t.co/ROtbyAm4bR pic.twitter.com/QuUV1GPNnQ

— Sky News (@SkyNews) March 22, 2021