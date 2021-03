El dub combativo de los International Dub Ambassadors

Inestabilidad económica. Huracanes devastadores. Gobiernos corruptos. Pandemia global. Elecciones irregulares. Gentrificación. La vida en Puerto Rico en años recientes se ha visto continuamente definida por sus grandes retos ––retos que a su vez presentan oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Es desde este marco de mayor sabiduría que nos abordan los International Dub Ambassadors con su nuevo tema, Te crees tú.

“Pero debes saber que conozco tu juego. No me engañas más / Ésta es la última vez que yo caigo en tu enredo. No soy pez de tu mar”.

Se trata de un trabajo de corte más político, inspirado en gran parte por los sucesos vividos en Puerto Rico durante el “Verano del ’19”, cuando el pueblo se unió en protesta hasta lograr la salida del entonces gobernador, Ricardo Rosselló. El sencillo además sirve de antesala a lo que será una nueva producción discográfica por el grupo ––la primera completamente en español–– compuesta de 5 composiciones originales, acompañadas como de costumbre por sus versiones dub.

“Te crees tú es una conversación entre una persona que siempre ha sido engañada por otra parte, diciéndole a ésta: Basta ya”, comenta Bebo Dumont, vocalista del grupo y también integrante de Cultura Profética.

“La inspiración para esta canción surgió de la misma manera que muchas otras que comprenderán el nuevo EP, basadas en la lucha que se dio en el verano del 2019, donde pudimos ver cómo los políticos y la gente que está en el poder usan el engaño y sus mentiras para enredarnos en juegos entre ellos.”

Desde sus comienzos, los International Dub Ambassadors se han destacado tanto por su constante evolución musical, como por las múltiples colaboraciones que han logrado junto a grandes artistas dentro y fuera de su género musical; entre estos, Carmelo Romero (Gomba Jahbari), Yarimir Cabán (MIMA), Vaughn Benjamin (Akae Beka) y el rapero y DJ Andrés Ramos aka VELCRO.

Para esta nueva producción discográfica, la agrupación se ha vuelto a juntar con PACHYMAN, quien fungió como el primer tecladista de los Ambassadors hace una década atrás. El multi-instrumentalista boricua se ha dado a conocer en las redes por sus videos musicales en donde se presenta desde su estudio, 333 House en Los Ángeles, tocando todos los instrumentos en sus composiciones. Pachyman estará a cargo de las mezclas para la nueva producción de los International Dub Ambassadors, incluyendo las versiones dub.

Y en ese mismo espíritu de colaboración, el arte que acompaña al sencillo “Te crees tú” es creación del talentoso artista mexicano, Juan Manuel Nares (@jnares en Instagram).

