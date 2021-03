Investigarán polémica sobre propuesto hotel en Playa Jauca en Santa Isabel

La represente Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, informó que este próximo miércoles, 24 de marzo a las 2:00 pm se realizará una vista pública para analizar el caso de la construcción del propuesto Kontel Adventure Hotel en terrenos localizados en la zona marítimo terrestre de la comunidad de Jauca en Santa Isabel.

“Esta vista se realiza en virtud de la Resolución de la Cámara 41, presentada por el compañero representante Denis Márquez Lebrón y suscrita por la representante Nogales Molinelli y esta servidora, está referida además a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, para atender este caso”, detalló la también legisladora del distrito 27 (Salinas, Aibonito, Coamo, Juana Díaz y Santa Isabel).

El pasado 22 de noviembre de 2020, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), anunció la construcción de un hotel en Playa Jauca en Santa Isabel. Dicho proyecto se promociona como un eco-hotel bajo el nombre de Kontel Adventure, es propuesto por los empresarios Miguel Vázquez y Sandrysabel Ortiz. Se propone una hospedería de tres pisos, la cual utilizará contenedores individuales en la construcción de sus 15 habitaciones. De igual forma contará con una piscina y un restaurante.

Aunque los proponentes han expresado públicamente que se quiere aprovechar el auge que tiene en la Isla el deporte del ‘kitesurfing’, la propuesta contempla además una diversidad de deportes acuáticos como el ‘stand-up paddleboarding’, ‘snorkeling’, ‘kayaking’ y paseos en veleros tipo ‘hobie cat’. Además, su promoción señala que tendrán disponibles recorridos interpretativos en la zona, transportación acuática a las islas de Vieques y Culebra y botes para realizar excursiones de pesca en la modalidad de capturar y liberar.

El texto de la Resolución 41 indica además que pesar de que los dueños del proyecto aseguraron que se habían comunicado con todos los vecinos del área y que nadie presentó objeción, nunca presentaron evidencia de esas comunicaciones. También se descubrió que, aunque los proponentes colocaron la primera piedra del proyecto y aseguraron que la construcción del mismo iniciaría en diciembre del 2020, estos no contaban aun con los permisos requeridos para comenzar su desarrollo.

Por otro lado, la organización denominada Salvemos Jauca, grupo comunitario que reúne a ciudadanos y ciudadanas de dicho Barrio, de otras comunidades de Santa Isabel y otros pueblos de Puerto Rico, rechazan la construcción del hotel alegando que los residentes del área no fueron consultados, no se les notificó sobre la propuesta construcción y no se realizaron vistas públicas. La entidad además señala que el hotel propuesto sería construido en la zona marítimo- terrestre, compromete la seguridad y restringe el acceso público de la playa, así como el disfrute que el barrio Jauca, y el pueblo en general, han tenido siempre.

“Debido a estas situaciones, nosotros como miembros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico entendemos que es imperativo una investigación completa sobre este importante tema”, señaló Martínez Soto.

Para la vista del miércoles están citados oficiales de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Oficina de Permisos (OGPe), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y los líderes comunitarios, con el propósito de examinar el proceso de permisología del proyecto.